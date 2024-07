Once Human: Warum ihr euch unbedingt eine nützliche Kreatur holen solltet, die an Minecraft erinnert

In Once Human gibt es verschiedene Kreaturen („Mutationen“), die euch in eurer Basis unterstützen. Eine davon ist sehr nützlich – und ihr solltet sie unbedingt einsetzen.

Welche Kreatur erinnert an Minecraft? Mit seinem würfelförmigen Kopf erinnert die Mutation „Digby Boy“ (auf Deutsch: „Elementare Jugend“) an Minecraft-Monster – in etwa an die Creeper. Der kleine silberfarbene Kerl sprengt aber nicht eure Basis in die Luft, im Gegenteil. Er hilft euch dabei, wichtige Ressourcen zu sammeln.

Wie hilft mir die Mutation? Sobald ihr den Digby Boy auf eurer Basis einsetzt, wird er schon bald beginnen, Erze für euch abzubauen – wie Kupfererz und Zinnerz. Erze braucht ihr in Once Human in Form von Barren für das Crafting, Kalibrieren und Reparieren von Waffen, aber auch für den Ausbau eurer Basis.

In dem Survival Spiel Once Human gibt es viele verschiedene Mutationen, die euch in eurer Basis und im Kampf unterstützen:

„Digby Boy“ baut Erz ab und hört gern Musik

Wie setze ich die Mutation ein? Um Mutationen in der Basis einsetzen zu können, braucht ihr „Isolierte Sicherheitszellen.“ Zu Beginn könnt ihr fünf davon bauen, bis ihr über die Memetiken weitere freischaltet. Interagiert mit der „Sicherheitszelle“ und setzt den Digby Boy mit Rechtsklick rein, damit er für euch Erze abbaut. Die gesammelten Erze holt ihr ebenfalls über die „Sicherheitszelle“ ab.

Jede Mutation hat bestimmte Vorlieben. Haltet ihr sie ein, erholen sie schneller ihre Mutationskraft und ihre Stimmung. Der Digby Boy hat folgende Vorlieben:

Rotes Licht

Radio

Elektrizität (5 W Strom verbrauchen)

“Digby Boy” droppt unter anderem beim Abbau von Silbererz. An der Sicherheitszelle holt ihr die Erze ab. Ihr könnnt auch mehrere Mutationen einer Art einsetzen.

Wo finde ich die Mutation? Ihr bekommt den Digby Boy, indem ihr Erze abbaut. Laut Once Human Wiki hat Silbererz die höchste Drop-Chance für den kleinen Kerl. Silbererz findet ihr in verschiedenen Regionen – unter anderem in der Nähe des Teleportationsturms nordwestlich von der Ortschaft „Highland“ im Gebiet Iron River (Koordinaten: 4671, -4339).

Habt ihr kein Glück und findet kein Silbererz, wechselt einfach am Teleportationsturm in eine andere Welt. Noch ein Tipp: Um euch unnötige Laufwege rund um den Turm zu ersparen, empfehlen wir, ein Präzisionsgewehr auszurüsten und die Gegend mit dem Visier abzusuchen.

