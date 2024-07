Once Human: Gemeinsam mit Freunden spielen – So funktioniert es

In Once Human könnt ihr entweder alleine oder mit anderen Spielern die Welt erkunden. Wir von MeinMMO erklären euch, wie ihr mit Freunden gemeinsam spielen könnt und was es hierbei zu beachten gibt.

In Once Human könnt ihr eine riesige Survival-Welt erkunden. Auch wenn sich das Spiel super als Solospieler spielen lässt, macht es doch mehr Spaß, die Welt gemeinsam mit Freunden erkunden zu können. Wie ihr mit Freunden spielen könnt und was ihr dabei beachten müsst, erfahrt ihr hier.

Mit euren Freunden verbinden

Wie ladet ihr Freunde ein? Eure Freunde könnt ihr ganz einfach über den Freundesreiter hinzufügen. Sobald ihr im Spiel seid, müsst ihr hierfür nur ESC drücken und findet diesen oben rechts am Bildschirmrand. Um eure Freunde zu finden, könnt ihr entweder den Spielernamen eingeben oder die UID, die ihr unten links am Bildschirmrand findet.

Über den Reiter “Freunde” könnt ihr eure Kontakte hinzufügen.

Eure Kontakte sind in insgesamt 4 Kategorien eingeteilt:

Hive

Freunde

Serverübergreifende Freunde

Blacklist

Kontakte, mit denen ihr in einem Hive seid, werden dementsprechend nicht mehr unter Freunden gelistet. Tretet ihr aus einem Hive aus, werden diese Kontakte wieder unter den Freunden angezeigt. Gerade wenn ihr mit Freunden spielt, bietet es sich an, mit diesen einen Hive zu gründen, da dieser einige Vorteile für das gemeinsame Spielen mit sich bringt.

Wie ihr einen Hive erstellt lest ihr hier.

Hives erleichtern euch das Reisen

Warum sollte man mit Freunden in einem Hive sein? Ein Hive bringt euch, gerade wenn ihr zusammen spielt, einige Vorteile: Zum einen seht ihr auf der Map nicht mehr nur eure eigene Basis, sondern auch die eurer Hive-Mitglieder – unabhängig davon, ob diese online sind oder nicht.

Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr euch zu den Häusern eurer Mitglieder teleportieren könnt und so eure Reisen erleichtert. Achtung – nach Benutzung gibt es einen Cooldown.

Ein Hive zeigt euch die Standorte der Basen aller Mitglieder an.

Gemeinsam gegen Bosse kämpfen

Kann man die Story gemeinsam spielen? In der Theorie könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden die Quests erledigen, auch wenn jeder für sich die Gespräche mit den NPCs führen muss. Es gibt hierbei eine kleine Ausnahme: Bei Bossen aus der Quest müsst ihr meist leider alleine kämpfen. Dafür könnt ihr, wenn ihr in einem Team seid, die Sicherungssilos bei T-Man und die Monolith-Bosse gemeinsam bezwingen.

So erstellt ihr ein Team: Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ihr geht zu eurem Freundesreiter und klickt mit der rechten Maustaste auf die Person, die ihr in euer Team einladen wollt, und wählt die Funktion ins Team einladen .

Als zweite Option öffnet ihr über die Taste U das Team-Menü. Dort könnt ihr dann entweder Freunde zu eurem Team einladen oder anderen Teams beitreten. Das Praktische hierbei ist, dass ihr auch gezielt für Boss-Kämpfe Teams suchen könnt, wenn ihr mal alleine unterwegs seid.

Zum gemeinsamen Spielen müsst ihr auf demselben Server sein

Kann man zusammenspielen, wenn man nicht auf denselben Servern ist? Kurz gesagt: nein. Um gemeinsam mit Freunden spielen zu können, müsst ihr zwangsläufig auf demselben Server sein. Ist das nicht der Fall, könnt ihr natürlich auf den Server eurer Freunde wechseln, müsstet dann allerdings komplett von vorne mit eurem Charakter anfangen.

Nachdem ihr nun wisst, wie ihr mit Freunden gemeinsam spielen könnt, stellt sich vielleicht noch die Frage, ob ihr auf PvE- oder doch lieber auf PvP-Servern spielen wollt. Was die Unterschiede zwischen den beiden Serverarten sind und welcher für euch der richtige ist, lest ihr hier: Once Human: Welche Arten von Server gibt es und welchen sollte ich spielen?