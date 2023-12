7 vs. Wild Staffel 3: Ein Kandidat will schon aufgeben, doch sein Partner macht da nicht mit

In der neuen Folge 11 von 7 vs. Wild Staffel 3 befinden die Teams sich in einer Achterbahn der Gefühle. Wegen Kleinigkeiten fließen bei einem Team die Tränen, während ein anderes Team vor Glück aufschreit. Ein Kandidat durchlebt jedoch ein Tief, das eventuell zum Ausscheiden führen könnte.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu Episode 1–11 von 7 vs. Wild Staffel 3

Wie geht es den Teams? In Folge 11 von 7 vs. Wild Staffel 3 geht es den Teams unterschiedlich gut. Erstmalig erleben wir eine längere Zeitspanne in der Folge. Dadurch geht es auch einzelnen Teams unterschiedlich gut. Gestartet am Spätabend des 5. Tages, endet die Folge mit dem Mittag des 7. Tages.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Jan Schlappen steht kurz vor dem Ausstieg, doch Joey Kelly sieht das nicht ein

Was ist los bei dem Team? Jan Schlappen, der als Nachrücker dabei ist, befindet sich in Folge 11 in einem Tief. Der Extrem-Sportler klagte bereits in den vorangegangenen Tagen über mentale Probleme und Lustlosigkeit.

In der aktuellen Folge schafft er nicht mal mehr seinen Salto, den er seit Beginn der Serie jeden Tag macht. Gründe für seinen Zustand sind wohl die fehlende Abwechslung und die Isolation in der Wildnis.

Der Kandidat gibt auch zu, dass er bereits darüber nach gedacht hat, sich selbst eine Verletzung zuzuführen, um eine Abholung zu forcieren. An diesem Punkt entschloss er wohl, eine Nacht darüber zu schlafen und am nächsten Tag das Gespräch mit Joey Kelly zu suchen.

Was sagt Joey Kelly dazu? Jans Teampartner, Joey Kelly, redet Klartext mit ihm. Für ihn kommt ein Ausstieg nicht infrage. Joey sagt in der Folge, er habe die nötigen Skills, um beide durch die zwei Wochen durchzubringen.

Jan habe sich am Anfang unfassbar gefreut, dabei zu sein. Er habe sich beworben, die Fans hätten ihn auserwählt, dabei zu sein, so Joey Kelly. Das Gespräch endet damit, ohne dass wir wissen, wie es mit dem Team weitergeht.

Am Ende der Folge ist allerdings kein Telefon-Klingeln zu hören, was meistens ein Ausscheiden aus der Serie anteasert.

Gute Laune bei den übrigen Teams

Wie geht es den anderen Teams? Das Team der Communitylieblinge Jens „Knossi“ Knossala (37) und Sascha Huber (31) ist in der aktuellen Folge bestens gelaunt. Zwar hat das Team weder Glück beim Angeln, noch verläuft die Folge verletzungsfrei, jedoch sind die Teilnehmer super gelaunt und schreien ihr bekanntes „Hey Bear, Ho Bear!“ im Einklang durch den Wald.

Auch das Team von Maximilian „Trymacs“ Stemmler und Wieland „Rumathra“ Welte ist gut gelaunt, das Team unternimmt in der Folge einen Ausflug und geht so weit wie sie noch nie waren. Das Team setzt in der Folge auch besonderen Fokus auf die Verbesserung ihrer Unterkunft. Als erstes Team bei 7 vs. Wild Staffel 3 bauen die Streamer eine Tür.

Wie läuft es bei Team Papaplatte und Reeze? Das Team von Kevin „Papaplatte“ Teller (26) und Dominik „Reeze“ Reezmann (30) kann an Tag 6 den Zuschauern einen neuen Gegenstand präsentieren, den sie dabei haben. Das Influencer-Team hat einen Vorrat Elotrans-Pulver dabei. Das Pulver bekommen laut Apotheken-Umschau normalerweise Menschen, die durch Durchfall Flüssigkeit und Salze verloren haben, um diese wieder aufzubauen.

Auch bei den Kandidaten der Survival-Show ist das die Idee. Sie möchten, verteilt auf verschiedene Tage, immer wieder eine Packung davon zu sich nehmen.

Wie reagiert das Team auf ihre „Geheimwaffe“? Beim Öffnen der Packung riecht es anscheinend wohlduftend, und zwar so sehr, dass Kandidat Reeze die Tränen kommen. Durch die Tage voller Strapazen ist das Team bereits so geschwächt, dass alleine der Geruch von Zitrone, solche Emotionen hervorruft.

Wie geht es dem Wildcardteam? Das Wildcardteam von Ann-Kathrin „Affe auf Bike“ Bendixen (23) und Hannah Assil (32) widmet sich in der Folge dem sogenannten Zedernbaum. Die Rinde des Zedernbaum wird von indigenen Menschen zu einer Vielzahl an Dingen verarbeitet.

Affe auf Bike lebte bereits mit indigenen Menschen zusammen und nutzt in der Folge ihre Fähigkeiten, um zusammen mit Hanna, die Rinde des Baums zu einer Fischfalle zu verarbeiten. Dazu stellt das Team zunächst Fasern her, die sie dann zusammen knüpfen.

In der letzten Folge gehörte das Frauenteam bereits zu den Teams, die am meisten Glück mit der Nahrungsbeschaffung hatten. Auch wenn der Fokus des Teams in dieser Folge nicht darauf lag, haben die beiden immer wieder Erfolg in der Serie.