In einem Livestream auf Twitch überraschten Papaplatte und seine Freundin Masha mit offenen Antworten auf intime Fragen aus der Community, darunter ihre Definition von Fremdgehen und kuriose Fragen während intimer Momente.

Wer ist Papaplatte? Kevin „Papaplatte“ Teller (27) gilt als einer der bekanntesten deutschen Streamer und Content Creators im Gaming-Bereich. Seine Beliebtheit erstreckt sich über Plattformen wie Twitch, YouTube und TikTok. Dort hat er dank seiner authentischen und humorvollen Art, eine treue Fangemeinde für sich gewonnen.

In diesem Jahr erzielte er einen weiteren beeindruckenden Meilenstein, indem er bei dem Streamer-Event r/Place seine eigenen Zuschauerrekorde brach und mehr als 100.000 gleichzeitige Zuschauer verzeichnete.

Aktuell erlebt er erneut einen starken Aufschwung in seiner Popularität, da er an der Show „7 vs. Wild“ teilgenommen hat, deren Ausstrahlung gerade läuft. Dort hat er gemeinsam mit einem seiner engsten Freunde und seinem Podcast-Partner Dominik „Reeze“ Reezmann (30) teilgenommen.

Wie kam es zu dem Geständnis? In einem Livestream überraschten Papaplatte und seine Freundin Masha ihre Zuschauer mit offenen Antworten auf intime Fragen aus der Community. Die beiden nahmen sich Zeit, um auf verschiedene Anfragen einzugehen, darunter auch die brennende Frage: „Wann denkt ihr, fängt Fremdgehen an?“

Nach anfänglichem Scherzen waren sich Papaplatte und Masha einig, dass bereits das Flirten und das exzessive Liken von Bildern einer anderen Person als grenzwertig betrachtet werden könnten. Papaplatte gestand zudem, dass er kürzlich das erste Mal in den zwei Jahren ihrer Beziehung von Masha angemahnt wurde, weil er ein Bild einer anderen Frau gelikt hatte.

„Dann guckt diese Frau mir in die Augen und sagt so: ‘Denkst du gerade an Dominik?’“

Was hat das mit Reeze zu tun? Eine weitere Frage aus der Community brachte Papaplatte dazu, private Momente der beiden zu thematisieren. Die Zuschauer wollten wissen, ob die beiden schon einmal an andere Personen gedacht haben, während sie intim miteinander waren.

Während Masha dies verneinte, sorgte Papaplatte für einen Lacher, als er zunächst zögerlich sagte: „Doch ich schon, glaube ich“. Nach einem kurzen Moment der Überlegung brach er jedoch in lautes Gelächter aus und gestand, dass er dabei tatsächlich an seinen engsten Freund Dominik, auch bekannt als „Reeze“, gedacht hatte. Mit diesem bestritt er auch sein gemeinsames Abenteuer in „7 vs. Wild“.

Masha reagierte gelassen und teilte mit, dass sie auch schon an Dominik gedacht haben müsse. Papaplatte, zunächst irritiert, klärte auf, dass er in solchen Momenten an Dominik dachte, um länger durchhalten zu können.

Papaplatte erzählte daraufhin, dass Masha diese Information geschickt ausgenutzt habe und ihn beim nächsten intimen Moment die Frage stellte, ob er gerade an Dominik denke. Er erzählte: „Ich hab ihr das mal erzählt. Dann hatten wir 1–2 Tage später Sex. Dann guckt diese Frau mir in die Augen und sagt so: ‘Denkst du gerade an Dominik?’ Boah, ich bin gestorben“.

Eine Situation, die Papaplatte als „cringe“ bezeichnete und für Lacher in der Community sorgte.

