Amouranth gibt 15,7 Millionen Euro aus, um einen der reichsten Männer der Welt zu übertrumpfen

Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa (30) wurde mit Twitch zur Multimillionärin. Die Streamerin gilt als knallharte Geschäftsfrau. Mit ihrem neuesten Investment will sie langsam aber sicher den Microsoft-Gründer Bill Gates übertreffen.

Um wen geht es? Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa ist eine Streamerin, die sich auf Twitch eine riesige Plattform aufgebaut hat. Diese nutzte sie geschickt, um sich über die Bezahl-Website OnlyFans ein regelrechtes Imperium aufzubauen.

Auf den so erwirtschafteten Einnahmen ruht sich die 30-Jährige jedoch nicht einfach so aus, sondern investiert sie in ganz unterschiedliche Geschäftsfelder: von Aktien bis zur eigenen Tankstelle. Auch hinter ihrer neuesten Investition steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde (via MGG France).

Amouranth als Großgrundbesitzerin

Was ist das für eine Investition? Wie Amouranth am 28. November 2023 auf ihrem persönlichen Account auf X, ehemals Twitter, bekannt gab, hat sie eine knapp 9 Quadratkilometer große Fläche in Florida und den umliegenden Staaten erstanden.

Bei dieser Fläche handelt es sich um Obstgärten, auf denen überwiegend Valencia-Orangen angebaut werden, die hauptsächlich zu Orangensaft verarbeitet werden. 17 Millionen US-Dollar hat die 30-Jährige dafür ausgegeben, umgerechnet etwa 15,7 Millionen Euro.

Was hat das mit Bill Gates zu tun? Der Milliardär gehört zu den reichsten Menschen der Welt (via Forbes). Man kennt ihn zwar hauptsächlich im Zusammenhang mit Microsoft, mit etwa 275.000 Hektar Ackerland in den USA ist er jedoch auch ein Großgrundbesitzer. Das entspricht 1.112 Quadratkilometern.

Mit ihrer Investition will Amouranth Bill Gates „langsam aber sicher“ überholen, wie sie schreibt (via X). Von 9 zu 1.112 Quadratkilometern dürfte es allerdings noch ein weiter weg sein. In Europa würde Amouranth aber bereits jetzt ebenfalls als Großgrundbesitzerin gelten (via Spektrum.de).

Der Vergleich mit Bill Gates dürfte ohnehin augenzwinkernd zu verstehen sein. Das scheint bei Amouranth die übliche Vorgehensweise zu sein: Sie verbindet eine wohlüberlegte und lohnende Investition mit einer Prise Humor.

So investierte die Streamerin in Blizzard-Aktien, angeblich, um halbnackte Frauen zurück zu WoW zu bringen – machte damit aber vor allem Profit. Ob sich ihre neueste Investition ebenso lohnen wird, bleibt abzuwarten.