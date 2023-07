Twitch-Streamerin investierte in Blizzard-Aktien, um halbnackte Frauen in WoW zurückzubringen, macht 261.000 $ Profit

Twitch-Streamerin Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa (29) überraschte ihre Fans, als sie verkündete, dass sie in großem Umfang in Aktien des Videospielgiganten Activision Blizzard investiert hat. Obwohl der geplante Deal zwischen Microsoft und Blizzard noch nicht abgeschlossen ist, hat sie bereits jetzt einen Profit von 261.000 US-Dollar erwirtschaftet.

Wie viel Dollar hat Amouranth in die Aktien von Blizzard investiert? Die bekannte Influencerin Amouranth sorgte für Aufmerksamkeit, als sie am 28. März 2022 bekannt gab, dass sie in die Aktien von Activision Blizzard investiert hat (via Twitter). Der Kauf umfasste 24.000 Aktien des Unternehmens zum Kurspreis von 79,32 US-Dollar pro Aktie.

Die Investition erfolgte in der Hoffnung, dass Microsoft das Übernahmeangebot für Activision Blizzard annehmen würde. Somit erwartete Amouranth einen Profit von 340.000 US-Dollar.

Was will sie mit den Aktien bewirken? Bei Amouranths Investment geht es ihr nicht nur um den finanziellen Aspekt. Sie erhofft sich die Rückkehr der halbnackten Frauen in World of Warcraft. Bereits im September 2021 hatte Blizzard nach einem Sexismus-Skandal Bilder von halbnackten Frauen im Spiel durch Gemälde von Obstschüsseln ersetzt.

Amouranth verdient eine Viertelmillion mit Blizzard-Aktien

Ist Amouranths Plan aufgegangen? Der Microsoft-Deal wird zwar verschoben, aber die Auswirkungen auf die Aktien sind bereits spürbar. Ursprünglich war geplant, dass Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard bis zum 19. Juli 2023 abschließen würde – ein gewaltiger Deal im Wert von 69 Milliarden US-Dollar. Doch die beiden Unternehmen entschieden sich für eine veränderte Zeitplanung.

Der Deal soll nun bis zum 18. Oktober 2023 abgewickelt werden. Trotz des verzögerten Zeitplans haben sich die Aktien von Amouranth bereits positiv entwickelt.

Der Wert einer Aktie ist mittlerweile auf 90,07 US-Dollar angestiegen, was bedeutet, dass Amouranth bisher bereits einen Gewinn von 261.000 US-Dollar erwirtschaftet hat, wie sie auf ihrem persönlichen Twitter-Account verkündete (via Millenium).

Es wird spekuliert, dass der Aktienkurs weiter ansteigen könnte, durch den neu angekündigten Titel Call of Duty: Modern Warfare 3. Die Veröffentlichung des Shooters ist für November 2023 geplant.

Was hat Amouranth mit ihren Aktien geplant? Die Influencerin gab bekannt, dass sie die Hälfte ihrer Aktien von Activision Blizzard verkaufen möchte, solange die Aktie hoch im Kurs ist (via Twitter). Mit dieser Vorgehensweise möchte sie ihre Gewinne sichern.

Derzeit bleibt abzuwarten, wie sich die Aktien von Amouranth und der gesamte Übernahmedeal in den kommenden Monaten entwickeln werden. Es ist jedoch klar, dass die Influencerin mit ihrem Investment in Activision Blizzard einen klugen Schachzug gemacht hat. Ebenso hat sie ihre Fähigkeit, nicht nur in der virtuellen Welt, sondern auch auf dem Aktienmarkt erfolgreich zu sein, unter Beweis gestellt.

