Nintendo warnt: Der geheime Trick, den ihr alle schon mal genutzt habt, macht eure Konsolen und Spiele kaputt

Zusätzlich solltet ihr es vermeiden, mit einem Wattestäbchen in eurem Kartenslot herumzustochern. Nintendo schreibt dazu (via twitter.com ):

Was ist das Problem? Beim Durchpusten der Cartridges oder des Kartenslots der Switch kann Speichel in die Hardware gelangen. Auf diese Weise kann der Speichel dann festkleben und dazu führen, dass die Teile im Inneren rosten oder korrodieren.

Die meisten von uns haben das sicher schon gemacht: Einmal kräftig in den Kartenslot der Switch oder durch die Cartridges zu pusten, bevor man sie in seine Konsole steckt. Denn Gamer machen das schon seit Jahren.

