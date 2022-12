4 Gründe, warum die Nintendo Switch 2 in den nächsten 2 Jahren kommen muss

Kommt bald eine Switch 2 auf den Markt? Mittlerweile gibt es genügend Anzeichen, dass in den nächsten 2 Jahren eine neue Konsole von Nintendo auf den Markt kommen müsste.

Die Nintendo Switch erschien im März 2017 und ist mittlerweile seit rund 5 Jahren auf dem Markt erhältlich. Viele Gamer wünschen sich eine Neuauflage der Nintendo Switch mit stärkerer Hardware, die auch mit künftigen Top-Titeln gut umgehen kann.

Wir listen euch ein paar Punkte auf, die für eine Nintendo Switch in den nächsten 2 Jahren sprechen.

Ich habe sie belächelt – Jetzt ist die Nintendo Switch mein Kauf des Jahres 2022

Neue Spiele bringen die Nintendo Switch an ihre Grenzen

Viele neue Spiele bringen die Nintendo Switch mittlerweile an ihre Grenzen. Das neue Pokémon: Karmesin & Pupur leidet unter Schwierigkeiten bei der Performance, die kaum zu übersehen sind (via gamerant.com). Neben Glitches, Clipping-Fehlern und Abstürzen gibt es auch teilweise heftige Einbrüche der Framerate.

Einige glauben, dass sich die aktuelle Phase wie die „späte Ära“ einer Nintendo-Konsole anfühle: Nintendo bringe noch eine zweite Iteration beliebter Spiele heraus (Pokémon, Fire Emblem und Kirby) und bereite sich so langsam auf die nächste Generation von Hardware vor.

Microsoft schließt Deal mit Nintendo über CoD ab

Microsoft will einen 10-Jahres-Deal mit Nintendo schließen, sollte der Kauf von Activision/Blizzard funktionieren (via theverge.com). Für einige ist die Entwicklung eines Call of Duty für die Nintendo-Konsolen ein gutes Zeichen, dass in diesen Zeitraum auch die Entwicklung der nächsten Konsole fallen könnte.

Bis der Deal abgeschlossen ist, könnten noch ein paar Monate vergehen:

US-amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC wird Anfang Januar 2023 über den Deal abstimmen.

Die Britische Kartellbehörde (CMA) hat bis zum 1. März 2023 Zeit, für eine finale Entscheidung.

Die Europäische Union hat bis zum 11. April Zeit, um den Deal von Microsoft abzusegnen.

Einige halten das aber nur für eine Mutmaßung. Denn es gibt bereit CoD: Mobile, welches auch auf schwachen Handys laufe. Das könne man genauso gut auf die Switch portieren und hätte damit den Vertrag mit Nintendo erfüllt.

Nintendo-Konsolen haben kürzeren Lebenszyklus als PlayStation und Xbox

Nintendo entwickelt und veröffentlicht häufiger neue Hardware-Produkte als Sony oder Microsoft. Bei Sony liegen im Schnitt 7 bis 8 Jahre zwischen zwei Konsolen: Die PS3 erschien 2006, die PS4 wurde 2013 veröffentlicht.

Bei Nintendo kommen deutlich schneller neue Konsolen oder Abwandlungen (Iterationen) auf den Markt.

Wii erschien Ende 2006

2011 kam der Nintendo 3DS

2012 kamen Wii U und Nintendo 3DS XL auf den Markt

2017 folgte dann die Nintendo Switch

2019 kam dann das OLED-Modell der Switch

Bereits mit dem OLED-Modell hatte Nintendo einige sinnvolle Verbesserung auf die Switch gebracht. Dazu gehört der OLED-Screen, der vergrößerte Systemspeicher. Die genauen Unterschiede haben wir in folgendem Artikel für euch aufgelistet:

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch – Welche Konsole lohnt sich für mich?

Nvidia hat die Produktion des Chips für die Switch beendet

Eine Person in Nvidia-Nähe hatte erklärt, dass man bei Nvidia die Produktion des Tegra X1+, besser bekannt als Tegra X1 Mariko, irgendwann im Jahr 2021 einstellen möchte (via pcmag.com). Der Tegra X1 steckt in jeder Nintendo Switch und ist für die grafische Performance zuständig.

Sollte Nintendo keine neuen Chips mehr für Konsolen bekommen, dann müsste man entweder auf einen alternativen Grafikchip wechseln oder man entwickelt bereits einen Nachfolger mit neuem Chipmodul.

Alles zur Switch Pro: Alle möglichen Informationen zu einer Switch 2 oder Switch Pro findet ihr auch in folgendem Artikel. Hier listen wir euch alles auf, was wir derzeit wissen:

Nintendo Switch Pro – Alles, was wir über Nintendos neue Konsole wissen