Ich habe meinen Xbox-Controller an der Nintendo Switch verwendet und das hat fast immer super funktioniert

MeinMMO-Autor Dariusz Müller hat sich für den Release von Pokémon Karmesin und Purpur nach langem Zögern eine Nintendo Switch gekauft. Mit der Konsole ist er bislang vollends zufrieden, doch mit den Joy-Cons konnte er sich noch nicht anfreunden. Jetzt hat er einen Weg entdeckt, wie er seinen Xbox-Controller an der Switch nutzen kann und ist fast immer begeistert.

Die Joy-Cons der Nintendo Switch sind okay. Im Handheld-Betrieb erfüllen sie größtenteils ihren Zweck, mehr aber auch nicht. Für die Nutzung an einem Monitor oder Fernseher gibt es Alternativen wie den Xbox-Controller, der mir deutlich besser gefällt. Zudem habe ich noch einige PS4-Controller herumfliegen.

Irgendwann kam mir dann der Gedanke, dass es doch einen Weg geben muss, um PS4- oder Xbox-Controller an der Switch zu verwenden. Beide gefallen mir deutlich besser als die Joy-Cons und ich muss nicht nochmal rund 60 € für einen Switch Pro Controller ausgeben, obwohl ich schon zahlreiche Controller besitze.

Die Lösung: ein kleines Gerät für unter 30 €

Ich entdeckte also einen kleinen USB-Stick namens 8BitDo USB Wireless Adapter 2, mit dem ich eine Verbindung zwischen der Nintendo Switch und meinem Xbox-Controller herstellen kann. Mit den DualShocks der PS4 klappt das zwar genauso gut, doch die sind bei mir deutlich ramponierter und wanderten deswegen nach dem kurzen Test erstmal wieder ins Regal.

Den Stick stecke ich simpel in die Switch und baue eine kabellose Verbindung zu dem Controller auf, den ich verwenden möchte. Falls ihr einen Controller habt, der nicht kabellos verwendet werden kann, ist das auch nicht weiter schlimm, da die Switch zwei USB-Ports hat. Steckt den 8BitDo einfach in den einen und das Kabel eures Controllers in den anderen.

Hierbei sollte allerdings erwähnt sein, dass der Stick unnötig breit ist. Es kann sein, dass sich Kabel und Stick etwas in die Quere kommen. Bei mir hat das zwar kein Problem an der kabelgebundenen Verbindung verursacht, ist aber trotzdem ärgerlich.

Die Verwendung von zwei 8BitDo-USB-Adaptern und somit zwei Xbox-Controllern ist damit leider ausgeschlossen, weil beide nebeneinander zu dick sind. Ob ein USB-Hub hier Abhilfe schaffen kann, habe ich nicht getestet.

Problemloses Spielgefühl, abgesehen von speziellen Ausnahmen

In den meisten Spielen, die ich spiele, habe ich keinen Nachteil mit dem 8BitDo-Adapter oder meinem Xbox-Controller gespürt. Die Tasten funktionierten problemlos und die Verbindung blieb konstant bestehen.

Spiele wie Pokémon Karmesin und Legenden: Arceus waren problemlos mit dem Xbox-Controller spielbar. Auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie das MOBA Pokémon Unite verursachten keine Probleme.

Es gibt aber auch Spiele wie Splatoon 3, in denen ich den Xbox-Controller leider nicht gebrauchen kann. In Splatoon ist die Bewegungssteuerung der Joy-Cons sehr wichtig – hier muss der Xbox Controller unglücklicherweise passen, denn er besitzt keine Gyro-Sensoren.

In manchen Spielen ist das Fehlen der Bewegungssteuerung zwar bemerkbar, aber nur störend, wenn ihr sie der Steuerung mittels Sticks vorzieht. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr beispielsweise die Bewegungssteuerung nutzen, um mit der Fähigkeit “Ultrahand” Rätsel zu lösen oder Hindernisse zu überqueren.

In Mario Kart geht mit dem Verlust der Bewegungssteuerung auch die Möglichkeit verloren, die Karts wie mit einem Lenkrad zu steuern. Sowohl Mario Kart als auch Zelda lassen sich aber auch problemlos mit den Sticks des Xbox-Controllers spielen.

Warum überhaupt eine Alternative zu den Joy-Cons?

Ich hab meine Probleme mit einigen Aspekten der Joy-Cons. Die Sticks sind leider echt nicht gut, denn das Gummi nutzt sich schnell ab und das altbekannte Stick-Drift-Problem besteht weiterhin – auch wenn Nintendo mittlerweile kostenlose Reparaturen für die Joy-Cons anbietet.

Dazu finde ich das sehr flache Design der Joy-Cons ziemlich unhandlich. Eine abgerundete Form an der Unterseite, wie sie die meisten Controller und auch das Steam Deck haben, fehlt komplett.

Das flache Unterseite lässt sich zwar mit der mitgelieferten Joy-Con-Halterung einigermaßen verbessern, doch ideal ist das meiner Meinung nach immer noch nicht.

Die Form fühlt sich weiterhin nicht ergonomisch an, die Halterung ist selbst für meine kleinen Hände grenzwertig klein und die suboptimale Platzierung der unteren Trigger-Tasten (ZL und ZR) wird dadurch auch nicht verbessert. Diese könnten für mich etwas weiter von oberen Triggern entfernt sein.

