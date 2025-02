Warum ich jedem Spieler mit Haustieren dringend raten würde, alle 6 Wochen den Gaming-PC zu reinigen

Katze oder Hund im Haus und den PC unterm Schreibtisch? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann erklärt, warum ihr regelmäßig euren Gaming-PC reinigen solltet. Denn was er nach 6 Wochen aus dem PC geholt hat, war dann doch überraschend.

So sehr ich unsere beiden Katzen auch liebe, sie haben einen großen Nachteil: Sie haaren und das nicht gerade wenig. Und wenn ich die Fusel und Haare nicht tagsüber oder nachts irgendwann in Nase und Augen habe, dann leidet vor allem einer darunter: Mein Computer.

Mein Gaming-PC steht aktuell noch unter meinem Schreibtisch, langfristig soll das Gerät aber auf den Tisch wandern. Die Katzen springen, klettern und toben den halben Tag auf meinem PC herum. Einige Zeit schliefen die beiden auch auf meinem Rechner. Doch für meinen Computer bedeutet das jedes Mal, dass weitere Haare in meinen PC gelangen. Oder im besten Fall von meinen Staubfiltern aufgehalten werden.

Nach 6 Wochen bündelweise Haare in den Staubfiltern

Wie schlimm sieht der Rechner aus? So schlimm wie bei einigen Spielern, bei denen die Komponenten vollständig mit Schmutz und Dreck überzogen sind, ist es bei mir dann zwar nicht, aber es ist trotzdem Arbeit, den Rechner wieder sauber zu bekommen. Staub und die Haare sammeln sich vorzugsweise in den Lüftern von Prozessor und Grafikkarte, die meisten Flusen bleiben jedoch in den Staubfiltern meines Gehäuses hängen.

Auf dem Bild seht ihr die Katzenhaare und den Staub, den ich nach gut 6 Wochen aus meinem Rechner geholt habe. In der Regel reinige ich meinen Rechner alle 8 Wochen und das würde ich euch mit Haustieren ebenfalls dringend raten. Denn die Haarballen, die früher oder später jede Ritze des Gehäuses verstopfen, lassen irgendwann keine frische Luft mehr in das System und vor allem keine warme Luft mehr hinaus.

Ein warmer Gaming-PC ist super zum Schlafen. Meine Hardware mag das eher weniger.

Was empfehle ich euch? Eine regelmäßige Reinigung. Bei zwei Hauskatzen, die teilweise wie verrückt am fusseln sind, lohnt sich das alle 6 bis 8 Wochen. Eine weitere Empfehlung: Kauft euch entweder ein Gehäuse mit guten, vorinstallierten Staubfiltern oder baut nachträglich welche ein. In der Regel zahlt ihr nicht viel für Staubfilter, aber gute Modelle halten den meisten Dreck davon ab, tiefer in euer System einzudringen.

Für die Reinigung solltet ihr Pinsel oder eine weiche Bürste nutzen oder einen Staubsauger für den groben Schmutz. Auch herausnehmbare Staubfilter lassen sich auf diese Weise gut reinigen. Ihr solltet aber nicht mit einem Staubsauger an empfindliche Komponenten gehen, weil ihr diese beschädigen könntet. Nintendo rät davon ab, Hardware mithilfe von Pusten zu reinigen, da über eure Luft dann Feuchtigkeit an die Hardware gelangen kann.

Reinigung nach 6 Wochen: Diese ganzen Haare habe ich aus den Staubfiltern meines Computers gefischt. Ignoriert das Katzenstreu, das war schon vorher auf dem Kehrblech.

Wie macht sich das bemerkbar? Vor allem bei der Lautstärke merkt man die Haare und den Staub. Denn Schmutz und Staub verstopfen Zugangswege für Luft oder eure Lüfter. Das sorgt dann dafür, dass einige Komponenten oder Bauteile Wärme nicht ordnungsgemäß abgeben können und dadurch stark erhitzen. Um die Temperatur jedoch zu senken, drehen eure Lüfter stärker auf.

Verdreckte Lüfter sind daher deutlich lauter, da sie schneller drehen müssen, um Bauteile wie die CPU oder die Grafikkarte ausreichend zu kühlen. In der Regel sorgt das dann für einen höheren Verschleiß der verbauten Hardware.

