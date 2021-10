Kann ich in New World meinen Namen ändern?

Das neue MMORPG von Amazon bietet viele Funktionen und Features. Vor allem möchte New World aber ein MMO mit sozialen Aspekten sein. Einer davon wäre, seinen Namen zu ändern. Geht das in New World überhaupt?

Kann ich meinen Namen ändern? Die kurze Antwort lautet nein. Derzeit hat Amazon noch kein Feature zum nachträglichen Ändern von Namen implementiert. Es ist allerdings in vielen MMORPGs üblich, eine solche Möglichkeit anzubieten.

Es ist daher möglich, dass New World das Feature nachreicht, um somit einen großen Wunsch der Fans zu erfüllen. Mit Sicherheit sagen können wir das aber derzeit noch nicht.

Die einzige Möglichkeit euren Namen effektiv neu zu wählen ist es momentan also neu zu beginnen, was auch nicht unbedingt eine gute Lösung ist.

Kann man Namen reservieren? Auch das ist nur bedingt möglich. Gerade aufgrund der vielen und langen Warteschlangen zum Release des Spiels haben einige Fans ihre Freunde gebeten, ihren Namen zu reservieren.

Leider ist aber auch das in New World ein Problem, denn auch nach dem Löschen eines Charakters bleibt der Name für 90 Tage gesperrt, sodass kein anderer Spieler ihn nutzen kann.

Wollt ihr also auf eurem derzeitigen Server anders heißen, bleibt euch derzeit nur die Möglichkeit euren Charakter zu löschen und einen neuen Charakter zu erstellen, dem ihr dann den gewünschten Namen verpasst.

Im Forum bestätigt ein Mitarbeiter von Amazon, dass es keine Möglichkeit zum Ändern des Namens gibt

Kann ich bei einem Server-Transfer meinen Namen ändern? Das ist leider auch nicht möglich. Erstellt ihr einen Charakter, so wird der Name global gesperrt. Das bedeutet, dass kein Spieler in keiner Region und auf keinem Server genauso heißen kann, wie ihr.

Das hat zufolge, dass Amazon euch auch beim Wechseln des Servers nicht erlauben muss, euren Namen zu ändern, weil dieser überhaupt nicht vergeben sein kann. Diese eher verzweifelte Möglichkeit zur Namensänderung fällt also auch weg.

Kann ich wirklich nur warten? Aktuell leider ja. Es ist gut möglich, dass Amazon die Möglichkeit zum Ändern von Namen bald einführt. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Allerdings hatten die Entwickler bei Amazon auch alle Hände voll damit zu tun, den Server-Transfer zum Laufen zu bekommen, der nun seit wenigen Tagen live ist.

Seid ihr also unzufrieden mit eurem Charakternamen, aber schon zu weit fortgeschritten in der Welt von New World, um den Charakter zu löschen, bleibt euch derzeit nur das Warten.

Was haltet ihr davon? Ist das Ändern eines Namens für euch ein wichtiger Punkt und etwas, was im Cash-Shop nicht fehlen darf? Oder könnt ihr darüber hinwegsehen, dass euch New World dafür derzeit keine Möglichkeit bietet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

