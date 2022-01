New World: Tischlerei schnell leveln auf 200 – So gehts

New World bietet einige Berufe, die ihr bis zur Stufe 200 leveln könnt. In diesem Guide möchten wir von MeinMMO euch erklären, wie ihr den Tischler besonders schnell levelt und auf welche besonderen Tricks ihr achten solltet.

Was macht die Tischlerei? Der Tischler stellt primär Gegenstände für das Housing in New World her. Dazu zählen etwa Stühle, Tische und Vorhänge, aber auch Trophäen, über die ihr später Boni im Spiel bekommen könnt.

Wie levelt man die Tischlerei effektiv? Die Tischlerei ist relativ gradlinig im Level-Prozess. Ihr fokussiert euch auf die reine Herstellung von Dekorationen, was jedoch verhältnismäßig teuer ist.

Allerdings gibt es einige Rezepte, mit denen man ein bisschen Geld sparen kann. Generell solltet ihr jedoch mit Kosten um die 140.000 Taler rechnen, wenn ihr nicht gerade selber viele der Materialien gefarmt habt. Mit den Rezepten könnt ihr den Preis um etwa 15.000 Taler runterdrücken.

Ihr stellt für den günstigsten Weg zudem immer die gleichen Gegenstände her. Wer sein Haus möglichst bunt gestalten möchte, kann jedoch jederzeit andere Dekorationen herstellen, was den Preis aber in die Höhe treibt.

Tischlerei leveln – So geht’s

Von Level 1 bis 50: Für die ersten Stufen solltet ihr Aschelasur herstellen und diese dann für das Eschen-Wandbord zu verwenden. Insgesamt benötigt ihr 179 Wandbords und dafür die folgenden Materialien:

10.740 Frischholz

895 Eisenbarren

179 Aschelasur (die ihr vorher selbst hergestellt haben müsst, sonst braucht ihr 186 Wandbords und entsprechend mehr Materialien)

Falls ihr das Rezept für die Alte Strohpitsche besitzt, könnt ihr ordentlich Geld sparen. Ihr müsst 974 Strohpitschen herstellen und benötigt die folgenden Materialien:

974 Leinen

974 Federn

1.948 Ahorn-Lasur

Das Besondere hier ist, dass ihr jede Pritsche wiederverwerten könnt und garantiert 1 Leinen rausbekommt. Die gesamten Kosten für Leinen fallen dadurch auf 0. Auf manchen Servern gibt es das Rezept im Handelsposten. Auf Styx kostete es sogar nur 3 Taler, was ein wirklich guter Deal ist.

Level 50 bis 100: Wer keine besonderen Rezepte freigeschaltet hat, kann für diese Stufen 63 Eschen-Schaukelstühle herstellen. Dafür benötigt ihr:

945 Rohholz

630 Stahlbarren

63 Ahorn-Lasur

Damit erreicht ihr dann Level 70, um fortan Gewöhnlichen Weihrauch herzustellen. Davon benötigt ihr 1.239, um Level 100 zu erreichen:

1.239 Rohholz

1.239 Eisenkrat

1.239 Zimt

2.478 Frischholz

Wer die richtigen Rezepte hat, kann alternativ weitere 284 Alte Strohpitschen herstellen, um so Level 55 zu erreichen. Ab Stufe 55 stellt ihr dann 494 Alte Holz-Doppelbetten her. Dafür benötigt ihr:

494 Rohholz

494 Stahlbarren

410 Ahorn-Lasur

Damit erreicht ihr dann Stufe 70 und könnt ebenfalls Gewöhnlichen Weihrauch herstellen.

Level 100 bis 150: Wer schnurstracks Level 150 erreichen möchte, kann dies am besten über die Eichenlasur tun. Davon benötigt ihr 3.181 Stück und damit die folgenden Materialien:

31.810 Wirksame Lösungsmittel

12.724 Öl

Die Kosten zwischen Eichenlasur und Gewöhnlichem Weihrauch unterscheiden sich jedoch nur minimal, sodass ihr weiterhin auch darüber leveln könnt. Selbiges gilt für Alte Holz-Doppelbetten, wenn ihr das entsprechende Rezept besitzt.

Stufe 150 bis 200: Von Stufe 150 bis 200 könnt ihr komplett mit Mahagoni-Lasur leveln. Dafür benötigt ihr 4.953 Mal die Lasur und die folgenden Materialien:

49.530 Reines Lösungsmittel

19.812 Öl

Wer Geld sparen möchte, levelt nur bis Stufe 170 mit Mahagoni-Lasur und wechselt dann auf den Geborgenen maritimen Läufer. Dafür benötigt ihr jedoch ein Rezept und müsst dann 1.985 davon herstellen. Dafür benötigt ihr:

29.775 Seide

9.925 Seidenstoff

9.925 Seidenfäden

Schlussendlich spart ihr damit jedoch nur etwa 2.000 Taler, was bei den Gesamtkosten von 140.000 Talern nur wenig ausmacht.

