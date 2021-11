New World bietet euch mit Expeditionen, Elite Arenen und anderen Inhalten spannende PvE Herausforderungen. Doch in der letzten Etappe der Hauptmission erwartet euch der sogenannte Quellenwächter, der sehr frustrierend sein kann. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Guide, wie ihr am besten gegen ihn vorgeht.

Wer ist überhaupt der Quellenwächter? In einer der letzten Hauptmissionen “A selfless Nature (Eine selbstlose Natur)” in New World, müsst ihr ein mutiertes Geschöpf, mit dem Namen “Quellenwächter” erledigen, um ein wichtiges Ziel zu erreichen und die Mission abzuschließen

Warum haben Spieler Schwierigkeiten mit diesem Monster? Normalerweise könnt ihr die Gegner, die für die Hauptmissionen besiegt werden müssen, ohne Probleme allein bewältigen. Der Quellenwächter ist jedoch so stark, dass es unmöglich ist, ihn solo zu bewältigen, ohne auf unkonventionelle Tricks zurückzugreifen.

Außerdem ist der Boss selbst verbuggt und das macht den Kampf noch mühseliger. So fängt das Monster manchmal an, in der Gegend mit hoher Geschwindigkeit hin und herzulaufen und seine LP setzen sich plötzlich zurück. Die Hitbox ist auch inkonsistent und macht vor allem Nahkämpfer das Leben schwer.

So besiegt ihr den Quellenwächter mit anderen Spieler

Sucht euch eine Gruppe: Ihr könnt den Globalen Chat im Spiel nutzen, um Spieler zu finden, die auch noch den Quellenwächter erledigen müssen, oder die einfach euch aushelfen wollen. Ihr braucht in der Regel 5 bis 10 Mitstreiter und verschiedene Rollen, um keine Schwierigkeiten zu bekommen.

Gruppenaufstellung 1 Tank – Um die Aggro von dem Boss zu halten 1-2 Heiler – Um die Gruppe am Leben zu halten Mindestens 2 DSs, die genug Schaden machen



Der Boss besitzt ca. 560.000 Leben. Je mehr DPS ihr also mitnehmen könnt, desto schneller könnt ihr den Boss besiegen.

Welche Strategie ist sinnvoll? Euer Tank sollte beim Quellenwächter natürlich die Aggro ziehen. Der Rest der Truppe kann links und rechts von dem Tor die Felsen heraufklettern und von oben mit Fernkampfwaffen den Boss angreifen. Die Heiler können von dieser Position aus auch jeden heilen und sind sicher vor den Angriffen.

Spieler nutzen Tricks um den Quellenwächter auch solo zu besiegen

Wie funktioniert dieser Trick? Nahkampf Monster in New World suchen immer Körperkontakt mit dem Spieler, den er angreifen will. Dementsprechend sucht der Quellenwächter immer den (kürzesten) Weg zu euch.

Am Anfang des Eingangs befinden sich 2 Felsen, die ihr ohne Mühen hochklettern könnt. Durch den gewonnenen Höhenunterschied fängt der Boss an einen langen Bogen zu laufen, um auf die neue Position zu gelangen. Wenn ihr jetzt wieder herunterspringt, fängt er erneut an den langen Weg abzulaufen.

Ihr könnt somit den Boss also, ohne Schaden zu nehmen, solange hin und her laufen lassen und ihm über Zeit Schaden zufügen. Ihr braucht dafür aber ein wenig Geduld und Ausdauer, da der Boss jede Menge LP besitzt.

Der Trick wurde über die Zeit verfeinert: Spieler haben sogar rausgefunden, dass der linke Felsen am Eingang eine Stelle besitzt, den der Quellenwächter nicht erreichen kann, aber dennoch die Aggro nicht verliert und seine LP resetet.

Somit können sie ganz ruhig, von dieser Stelle aus dem Boss mit einer Fernkampfwaffe Schaden hinzufügen, ohne selbst Schaden zu nehmen.

Hier seht ihr ein Video, wie ein Spieler auf diese Position steht und kaum Schaden bekommt, während sein Team von hinten Schaden austeilt.

Tränke und Essen erleichtern euch den Kampf. Ihr könnt zusätzlich noch Anti Verseuchung Tinkturen kaufen, um von dem Debuff der Plage keinen Schaden zu nehmen.

Außerdem könnt ihr auch noch Essen mitnehmen, um eure Attribute zu stärken und somit mehr Schaden austeilt.

Wie reagiert Amazon im Moment auf diese Strategie? Im Moment (Stand November 2021) gab es kein offizielles Statement von den Entwicklern zu dieser Taktik. Es gibt unterschiedliche Meinungen, die von “Bug abusing”, also dem bewussten Ausnutzen von Fehlern, bis hin zu “legitime Strategie” reichen.

Befürworter argumentieren nämlich, dass der Quellenwächter sowieso zu viele Fehler aufweisen und selbst Gruppen von 5 bis 8 Spieler vom Boss besiegt werden. Zudem ist so ein Monster außerhalb einer Expedition viel zu stark, sodass die Frust zu groß ist und unkonventionelle Tricks mit Freuden benutzt werden.

Was denkt ihr darüber? Legitim, oder doch moralisch schlecht? Teilt uns eure Meinung!

