New World: Hier findet ihr Dornenzweige und dafür braucht ihr sie

Die Dornenzweige (engl. Briar Branches) sind in New World nützlich für eine Quest, aber auch zur Herstellung von Tränken. Wir von MeinMMO verraten, wo ihr am besten an Dornenzweige kommt.

Wofür benötigt man Dornenzweige? Die meisten von euch werden als erstes durch die Quest “Eine stachelige Angelegenheit” auf die Dornenzweige aufmerksam. Für diese Quest sollt ihr die Dornenzweige zusammen mit anderen Materialien sammeln und zu Matthis Cormack in Windkreis bringen.

Allerdings können sie auch genutzt werden, um Tränke herzustellen, die ihr zu euch nehmen oder für Stadtquests verwenden könnt. So könnt ihr etwa einen Schwachen Manatrank herstellen. Der bringt zwar nur wenig Mana, wird jedoch im Handelsposten durch die Stadtquests für gutes Geld angeboten.

Woher bekommt man Dornenzweige? Die gibt es bei Dornensträuchern in New World. Die wiederum wachsen an Gewässern wie Flüssen oder Seen.

Einer der besten Orte, um Dornenzweige zu bekommen, ist das Gebiet Windkreis. Dort findet ihr rund um den Schnellreise-Puntk für die Hauptquest etliche Pflanzen, wie euch unsere Karte zeigt:

Mit welcher Stufe kann man Dornenzweige abbauen? Dornenzweige zählen weder zu den Bäumen, noch zu den Pflanzen. Ihr benötigt also keine spezielle Stufe, um sie abzubauen, anders als etwa bei der Flusskresse, die sich ebenfalls in dem Gebiet gut sammeln lässt.

Allerdings geben die Dornenzweige so auch keinen Fortschritt auf einen der Life-Skills und werden auch nicht auf typischen Karten wie der New World Ressource Map geführt. Das macht sie schwerer zu finden.

Weitere nützliche Tipps und Guides von uns bei MeinMMO findet ihr in dieser Übersicht:

New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht