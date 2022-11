New World: Pfeile herstellen – So geht das

Um den Bogen in New World effektiv zu nutzen, benötigt ihr Pfeile. Diese erhöhen den Schaden, den ihr verursacht. Wie ihr die Pfeile herstellen könnt, verraten wir in diesem kurzen Guide.

Wie stellt man Pfeile her? Um Pfeile herzustellen, benötigt ihr eine Werkstatt. In dieser könnt ihr Pfeile herstellen, wobei ihr für höhere Stufen auch einen höheren Skill in Ingenieurskunst braucht.

Direkt zum Start könnt ihr die einfachsten Pfeile aus Eisen herstellen. Für die Herstellung von 100 davon benötigt ihr:

4x Eisenbarren

2x Bauholz

3x Federn

Mit jeder höheren Stufe benötigt ihr immer die drei Federn. Jedoch ändert sich dann das benötigte Metall und das benötigte Holz:

Für 100 Stahlpfeile benötigt ihr 3x Stahlbarren und 2x Rohholz. Außerdem benötigt ihr einen Skill von 50 in Ingenieurskunst.

Für 100 Sternenmetallpfeile braucht ihr 2x Sternenmetallbarren und 2x Wyrdholzbretter. Hierfür benötigt ihr bereits einen Skill von 100 in Ingenieurskunst.

Für 100 Orichalcumpfeile braucht ihr 1x Orichalcumbarren, 2x Tropenholzbretter und einen Skill von 150 in Ingenieurskunst.

Der Bogen funktioniert auch ohne Pfeile, aber ihr verliert Schaden

Muss man Pfeile für den Bogen herstellen? Nein. Der Bogen schießt, auch wenn ihr keine Pfeile besitzt. Dann verursacht ihr die normalen 100 % des Schadens. Allerdings erhöhen die Pfeile den verursachten Schaden ein wenig.

Die Pfeile aus Eisen verursachen 105 % des normalen Schadens, die Orichalcumpfeile sogar 120 %. Wer also effektiv mit dem Bogen spielen möchte, sollte regelmäßig die Pfeile auffüllen.

Wo kommt der Bogen zum Einsatz? Der Bogen kann sowohl im PvE als auch PvP effektiv eingesetzt werden. In unserer Tier List zu allen Waffen belegt er im PvE das A-Tier und im PvP sogar das S-Tier. Vor allem im Außenpostensturm kommt der Bogen gerne zum Einsatz.

Beil und Bogen ist zudem eine gute Kombo für Neueinsteiger. Mehr zu diesen beiden Waffen und weitere Anfänger-Builds findet ihr hier:

New World: 3 Builds für Einsteiger, die ideal fürs PvE und Leveln sind