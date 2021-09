In welche Richtung es für New World geht, wird sich wohl zu Release zeigen. Schon jetzt kennen wir jedoch einige Inhalte, die das neue MMO nach dem Release bekommen soll:

Sie können also in fast jedem Bereich eines MMORPGs nützlich sein.

Für was sind Addons und Mods interessant? Addons von Drittentwicklern – also nicht den Entwicklern des Spiels selbst – werden gerne genutzt, um das UI des Spiels zu verändern. Denn nicht alle MMORPGs bieten eine solche Option oder sie geht den Spielern bei manchen Titeln nicht weit genug.

Wird New World Addons unterstützen? Das ist noch nicht ganz klar. Bisher war es in der Alpha und Beta jedoch nicht möglich, eigene Addons oder Mods zu installieren. Eine offizielle Schnittstelle, über die sich etwa der Zustand eines Charakters oder die Position in der Welt abfragen lassen, gibt es derzeit ebenfalls nicht.

