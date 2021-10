New World: So funktioniert Aggro mit Spott und Aggro-Aufbau

Wie kann man in New World Aggro ziehen und halten? Wir zeigen euch alles, was ihr zur Aggro im Spiel wissen müsst. So tankt ihr erfolgreich oder seid für eure Tanks keine nervigen Mitspieler.

Was ist Aggro? Als Aggro bezeichnet man in Multiplayer-Spielen die Aufmerksamkeit eines Gegners. Wer die Aggro hat, der wird vom entsprechenden Mob fokussiert angegriffen. In einer Gruppe sollte am besten der Tank die Aufmerksamkeit der Gegner haben und die Aggro halten.

Verursacht ihr zu viel Schaden/Heilung oder greift zu früh an, kann es passieren, dass ihr die Aggro klaut. Mit der Spott-Fähigkeit kann ein Tank dann wieder den Fokus des Gegners aufziehen.

Wir zeigen euch in der Übersicht, wie die Aggro in New World funktioniert.

Aggro ziehen, aufbauen und halten – Wie geht’s in New World?

Das sagen die Entwickler: Im Forum von New World erklärt Chardis, ein Entwickler von New World, wie die Ziel-Priorisierung von Gegnern und das Aggro-System des Spiels funktionieren (via forums.newworld.com).

Wie wählen Gegner das Ziel aus? Die meisten Gegner in New World wählen ihr Ziel basierend auf Bedrohung (Aggro). Die Bedrohung wird aus verursachter Heilung (auf andere Spieler und auch auf euch) mit Zaubern, Schaden an Gegnern, dem Blocken von gegnerischem Schaden und der Spott-Fähigkeit berechnet.

Gegner wählen den Spieler als Ziel, der gerade am höchsten in der Bedrohungsliste steht. Dieser Spieler hat dann die Aggro dieses Gegners.

Ihr haltet so lange die Aggro eines Gegners, bis eins der folgenden Ereignisse eintrifft:

Ein anderer Spieler generiert mehr Aggro als ihr und kämpft sich damit an die Spitze der Bedrohungsliste Ein anderer Spieler nutzt die Spott-Fähigkeit Die AI-Gegner nutzen eine besondere Fähigkeit, die Spieler ins Ziel nimmt, die gerade keine Aggro haben

Der Kampf gegen einen Elite-Gegner in der offenen Welt. Hier ist es wichtig, wer vom Boss fokussiert wird.

Diese drei Szenarien erklärt Chardis noch genauer:

1: Spieler A hat 100 Bedrohung hat und damit die Aggro des Gegners. Spieler B generiert 110 Bedrohung und überholt damit Spieler A. Nun hat Spieler B die Aggro des Gegner und die AI greift Spieler B an

2: Spieler A hat 100 Bedrohung und Spieler B hat 0 Bedrohung, aber nutzt dann die Spott-Fähigkeit. Damit zieht er direkt die Aggro des Gegners, der ihn nun so lange angreifen wird, wie die Aggro-Fähigkeit aktiv ist. Danach greift der Gegner dann den Gegner an, der am höchsten in der Bedrohungsliste steht.

3: Wenn Spieler A 100 Bedrohung hat und Spieler B 0, kann ein Gegner trotzdem Spieler B angreifen. Nutzt er die Fähigkeit “Ich werfe meinen Speer auf den Spieler, der am weitesten entfernt ist”, dann wird für diese Fähigkeit die Bedrohungsliste ignoriert.

Wie läuft es bei Heilern und Aggro? Wie Chardis erklärt, verursacht Heilung bedeutend weniger Bedrohung pro Fähigkeit als jede andere Waffe. Da man mit dem Lebensstab aber auch AoE-Heilungen und Heilungen über Zeit (Hots) zaubern kann, lässt sich damit auch Bedrohung aufbauen.

Heilt ihr euren Tank, bevor er Schaden auf den Gegner machen kann, dann habt ihr als Heiler erstmal die Aggro. Euer Tank kann in diesem Fall spotten und mit Schaden seine Bedrohung aufbauen, um die Aggro zu halten.

