New World: Arka schnell leveln auf 200 – So gehts

Was macht Arkana? Dieser Beruf fokussiert sich auf die Herstellung magischer Waffen sowie Tränke und elementare Reagenzien. Als Magier ist der Beruf also Pflicht und auch sonst kann er sehr nützlich sein.

New World bietet einige Berufe, die ihr bis zur Stufe 200 und darüber hinaus leveln könnt. In diesem Guide möchten wir von MeinMMO euch erklären, wie ihr Arkana besonders schnell levelt und auf welche besonderen Tricks ihr achten solltet.

