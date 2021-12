New World: Was ist Mut?

In New World gibt es verschiedene Buffs und Status-Effekte, die euren Charakter beeinflussen. Ein besonderer Effekt ist Mut, denn den gibt es nur bei speziellen Angriffen. Wir erklären euch, was es mit dem Effekt genau auf sich hat.

Was ist Mut? Laut der offiziellen Beschreibung sorgt Mut dafür, dass ihr bei Angriffen nicht ins Taumeln geratet.

Im Klartext bedeutet dies, dass ihr während des Angriffs oder dem Einsatz der Fähigkeit nicht von Feinden unterbrochen werden könnt.

Das gilt allerdings eben nur für diesen einen Angriff oder diese eine Fähigkeit.

Fähigkeiten und Angriffe, die mit Mut genutzt werden, erzeugen einen kleinen, weißen Effekt unter dem Charakter. Daran könnt ihr erkennen, wenn ein Feind gerade nicht unterbrochen werden kann. Das gilt sowohl für Kämpfe im PvP als auch feindliche NPCs im PvE.

Wenn ein Charakter so weiß leuchtet, dann setzt er einen Angriff mit Mut ein.

Wann ist Mut besonders nützlich? Fähigkeiten mit Mut sind besonders im PvP nützlich, etwa wenn euer Stun nicht unterbrochen werden kann und ihr so den Gegner in jedem Fall erwischt.

Den Effekt Mut gibt es beispielsweise beim Beinfeger bei der Waffe Speer, dem Wirbelwind der Streitaxt oder beim Rüstungsbrecher auf dem Hammer.

Außerdem haben alle leichten und schweren Angriffe mit einer Nahkampfwaffe Mut, wenn ihr 300 Stärke bei den Attributen geskillt habt. Genau das wird von vielen auch als zu stark empfunden, gerade im PvP.

Die verschiedenen Buffs in New World

Was für Buffs gibt es noch? Neben Mut gibt es in New World einige weitere Buffs, darunter:

Eile – Mehr Geschwindigkeit beim Laufen

Ermächtigung – Erhöht den verursachten Schaden

Läuterung – Entfernt einen Debuff

Verstärkung – Reduziert den einkommenden Schaden

Weitere Tipps und Tricks zu New World haben wir hier gesammelt:

New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht