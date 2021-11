So könnt ihr in New World eure Skills zurücksetzen und euch umskillen

Im neuen MMORPG New World seid ihr nicht an Klassen und feste Attribute gebunden. Ihr könnt sowohl Skills als auch Attributspunkte frei verteilen. Aber was tun, wenn ihr euch verskillt habt? Wir von MeinMMO helfen euch weiter.

Wie funktionieren Waffen-Skills in New World? Benutzt ihr eine Waffe, so levelt ihr sie auf. Ihr bekommt mit jedem Kill Erfahrung für Waffen, an denen sie beteiligt waren.

Dadurch levelt ihr eure Waffen auf von Stufe 1 bis maximal Stufe 20. Für jeden Level erhaltet ihr dabei einen Punkt, den ihr für einen Skill, in einem der zwei Skill-Bäume, für jede Waffe ausgeben könnt.

Wir zeigen euch übrigens auch gerne, wie ihr eure Waffen am schnellsten auf Stufe 20 bekommen könnt.

Dabei gibt euch New World viele Möglichkeiten zum Ausprobieren an die Hand, denn bis Waffenstufe 11 ist das Zurücksetzen und Neuverteilen dieser Punkte kostenlos.

Wie kann ich eine Waffe umskillen? Um die Punkte, die ihr für eine Waffe ausgegeben habt, neu zu verteilen, könnt ihr einfach dieser Anleitung folgen und euch umskillen:

Navigiert in das Waffenmenü, wahlweise mit dem Hotkey K

Wählt die Waffe aus, die ihr umskillen möchtet

Unter den beiden Skill-Bäumen findet ihr dann die Schaltfläche „Werte ändern“

Es erscheint danach ein Pop-Up, der nachfragt, ob ihr wirklich umskillen wollt

Bestätigt es mit „Ja“ und ihr könnt eure verdienten Punkte neu verteilen

Bis einschließlich Waffenstufe 10 ist dies kostenlos. Ab Stufe 11 bezahlt ihr eine steigende Anzahl von Azoth, um die Waffenfähigkeiten umzuskillen.

Das Zurücksetzen der Punkte ist ab Level 11 zwar nicht mehr kostenlos, aber trotzdem sehr günstig

Wann könnt ihr umskillen? Es wird keine bestimmte Levelvoraussetzung benötigt. Theoretisch könnt ihr bereits den ersten Punkt mehrfach neu verteilen.

Ebenfalls könnt ihr das überall in der Welt und nahezu jederzeit tun. Nur während eine Fähigkeit von euch noch auf Cooldown ist und mitten im Kampf ist es nicht möglich, die Punkte zurückzusetzen.

Attribute zurücksetzen – So geht’s

Wie funktionieren Attribute in New World? Für jeden Level, den ihr im neuen MMORPG aufsteigt, erhaltet ihr Attributspunkte. Je höher ihr im Level aufsteigt, desto mehr Punkte dürft ihr für jeden Level-Up verteilen.

Diese Punkte könnt ihr dann wahlweise auf

Stärke,

Geschick,

Intelligenz,

Konzentration

oder Konstitution

verteilen und euch damit immer weiter spezialisieren.

Doch was, wenn ihr eine andere Waffe benutzen wollt, die plötzlich andere Werte braucht? Dann müsst ihr eure Attributspunkte zurücksetzen.

Wie kann ich Attribute umskillen? Folgt dieser Anleitung, um einfach und schnell eure Attribute umzuskillen:

Öffnet den Attribute-Tab, wahlweise über den Hotkey K

Geht dann unten auf die Schaltfläche „Werte ändern“

Es erscheint ein Pop-Up, welches ihr mit „Ja“ bestätigen müsst

Anschließend könnt ihr alle bisher verdienten Punkte neu verteilen

Das Umskillen der Attribute kostet euch ab Stufe 21 Taler und kein Azoth

Anders als bei den Waffen ist das Zurücksetzen der Attribute kostenlos, je nachdem wie hoch euer Charakter ist. Bis Charakterstufe 20 ist es umsonst, ab 21 wird es teuer.

Es kostet euch allerdings auch nur Gold und kein Azoth. Der Betrag, der zum Umskillen benötigt wird, steigt dabei an, je mehr von den Punkten ihr insgesamt bereits verwendet habt.

Wann könnt ihr umskillen? Auch hier benötigt ihr keinerlei Levelvoraussetzung. Ihr könnt eure Attribute jederzeit zurücksetzen, wenn ihr nicht gerade im Kampf seid.

Wie oft habt ihr eure Punkte schon zurückgesetzt? Wollt ihr euch umskillen und habt es bisher noch gelassen? Findet ihr die Kosten für das Umskillen gerechtfertigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.