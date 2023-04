New World: Staffeleien und Gemälde finden – Der Guide

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

Was kann man mit den Staffeleien machen? Beim Finden erhaltet ihr ein Gemälde passend zu der Staffelei. Das kann in eurem eigenen Haus ausgestellt werden. Nach 24 Stunden könnt ihr die jeweilige Staffelei erneut aufsuchen und solltet ihr das alte Gemälde zerstört haben, könnt ihr es dort erneut einsammeln.

Wie viele Staffeleien gibt es? Jedes Gebiet in New World hat zwei versteckte Staffeleien, die ihr finden könnt. Jede von ihnen zählt übrigens für den Fortschritt beim neuen Season-Pass .

In New World gibt es verschiedene versteckte Staffeleien in der offenen Spielwelt. Diese müsst ihr für das Housing, aber auch den neuen Season-Pass finden. Wir von MeinMMO verraten euch, wo die Staffeleien liegen und was ihr damit tun könnt.

