New World: Rüstungsschmied schnell leveln auf 200 – So gehts

Level 50 bis 100: Ab Stufe 50 werden dann die Satin-Items am günstigsten. Hier solltet ihr am besten 384 Satin-Beinkleider herstellen. Die sind von der Preis/Leistung auf diesem Level ausnahmsweise am besten. Auf allen anderen Stufen sind Handschuhe stärker.

Wer also schnell und effektiv leveln möchte, muss so viele Stadtquests wie möglich annehmen.

Die Stadtquests erhaltet ihr an den Tafeln in den Städten und für diese sollt ihr bestimmte Gegenstände herstellen, etwa eine Bollwerkbewaffnung aus primitivem Eisen.

Die schwere Rüstung könnt ihr an einer Schmiede herstellen, die leichte und mittlere Rüstung in der Kleidermacherei.

Was macht der Rüstungsschmied? Der Rüstungsschmied stellt die Rüstungen – Kopf, Hände, Brust, Beine, Schuhe – her.

New World bietet einige Berufe, die ihr bis zur Stufe 200 leveln könnt. In diesem Guide möchten wir von MeinMMO euch erklären, wie ihr den Rüstungsschmied besonders schnell levelt und auf welche besonderen Tricks ihr achten solltet.

