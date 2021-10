Natterstein (engl. Adderstone) ist ein begehrter Rohstoff in New World, der in verschiedenen Arten – als Stückchen, Brocken oder Splitter – gefunden werden kann. Wir von MeinMMO verraten euch, woher ihr Natterstein bekommt und was ihr mit dem Material anfangen könnt.

Woher bekommt ihr Natterstein?

Nattesteinstückchen können als zufälliger Drop beim Abbauen von Stein gefunden werden

Nattersteinsplitter können ebenfalls als zufälliger Drop beim Abbauen von Stein gefunden werden

Nattersteinbrocken könnt ihr als zufälligen Drop beim Abbauen von Magnetstein bekommen

Möglicherweise bekommt man die Stückchen und Splitter ebenfalls beim Abbau von Magnetstein. Das war bei uns jedoch noch nicht der Fall. Alternativ könnt ihr die Nattersteine auch im Handelsposten kaufen. Doch das kann sehr teuer werden.

Denn grundsätzlich gilt bei allen drei Rohstoffen, dass sie sehr selten und auch sehr begehrt sind. Nattersteinstückchen werden derzeit auf Ravenal für bis zu 1.800 Taler gehandelt. Nattersteinbrocken gibt es gerade gar nicht im Angebot.

Steine für die Stückchen und Splitter findet ihr in der offenen Welt wie Sand am Meer, Magnetstein findet ihr am häufigsten in Lichtholz und in der Großen Spalte:



Magnetstein in Lichtholz und der Großen Spalte (Bild via NewWorld-Map.com).

Ab wann kann Natterstein gefunden werden? An die Stückchen und Splitter soll man anscheinend schon auf Bergbau Stufe 1 kommen. Für die Brocken braucht ihr die Stufe 105 für Magnetit. Ab der Stufe 155 wird Magnetit auf dem Kompass angezeigt.

Wofür benötigt man Natterstein? Natterstein ist einer der Rohstoffe, die ihr für Bonus-Effekte beim Crafting verwenden könnt:

Nattersteinstückchen etwa bieten die Chance, dass euer Taschen 50 % mehr Gewicht tragen können.

Nattersteinbrocken wiederum erhöht die Chance auf seltene Gegenstände beim Öffnen von Truhen und Looten von Monstern und kann für die Rüstung genutzt werden.

Nattersteinsplitter erhöhen die Chance beim Bergbau seltene Materialien zu finden und passt ebenfalls auf Rüstungsgegenstände.

