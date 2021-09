Hat New World monatliche Kosten?

New World kommt ganz ohne monatliche Kosten aus. Wir zeigen euch, was es optional zu kaufen gibt, wenn ihr doch Geld bezahlen möchtet.

Um was für Kosten geht es? Spieler fragen sich, ob man für das MMO New World jeden Monat einen Abo-Preis bezahlen muss, oder ob es keine monatlichen Kosten gibt.

Sobald ihr das Spiel gekauft habt, könnt ihr immer spielen und habt keine monatlichen Gebühren. New World ist ein Buy-2-Play-MMO. Doch es gibt optionale Möglichkeiten, für das Spiel Geld auszugeben.

Was kostet es, New World zu spielen?

Das müsst ihr bezahlen: Wenn ihr New World spielen wollt, dann müsst ihr euch das Spiel zunächst kaufen. Dabei gibt es die Möglichkeit, die Standard-Edition oder die Deluxe-Edition zu erwerben.

Die Standard-Edition kostet 40 € und beinhaltet das Grundspiel

Die Deluxe-Edition kostet 50 € und bietet weitere Inhalt: Waldmensch-Rüstungsdesign Waldmensch-Beil-Design: Dogge als Haustier im eigenen Haus – Das eigene Haus wird ab Stufe 15 im Spiel freigeschaltet. Stein/Schere/Papier-Emote-Set: Stein, Schere, Papier – ein netter Zeitvertreib mit Freunden oder ein Weg, um schwierige Entscheidungen zu treffen. Digitales Artbook zu New World: Eine Sammlung fantastischer Konzeptzeichnungen aus der Produktion von New World.



Wie geht es dann weiter? Nachdem ihr entweder die Standard- oder die Deluxe-Edition von New World zu eurer Spiele-Bibliothek hinzugefügt habt, gibt es keine Abo-Kosten. Ihr könnt ab jetzt, ohne Geld auszugeben, weiterspielen.

Das mag für manche MMO-Spieler überraschend sein, denn Spiele wie World of Warcraft oder Final Fantasy XIV benötigen über die Test-Phase hinaus ein Abo, das ihr monatlich zahlt.

Möglich wäre bei New World, dass es in Zukunft DLCs geben wird und die dann extra kosten. Da muss man jetzt aber abwarten, ob diese überhaupt kostenpflichtig sind. Denn Spiele wie GTA Online kommen auch ohne monatliche Kosten aus und bringen regelmäßig kostenlose DLCs für alle Spieler.

Ich möchte aber etwas kaufen – was gibt es da?

Das sind optionale Käufe in New World: Wer sagt, dass er gern Geld in die Hand nimmt und es für New World ausgeben möchte, der kann sich an den Ingame-Shop wenden. Doch keine Sorge – Pay-2-Win gibt es da nicht.

Wer will, kann im Shop folgende Inhalte kaufen:

Emotes

Skins für Rüstungen und Waffen

Möbel für euer Housing

Neue Wappen für eure Kompanie

Neue Farbstoffe

Welche Glücksmarken es gibt und wie teuer diese und die Inhalte wie Waffen-Skins sind, erfahrt ihr hier:

New World zeigt endlich, was im Ingame-Shop steckt

Bis zum Jahr 2022 soll der Shop dann mindestens in diesem Ausmaß bleiben. Danach könnte es sein, dass man im Shop von New World auch Booster kaufen kann.

Damit könnten Anfänger dann ihren Level-Prozess beschleunigen und so schneller zu Freunden aufschließen, die schon länger spielen.

Wie werdet ihr New World spielen? Habt ihr vor, nach dem Kauf des Spiels noch weiter Geld auszugeben und euch mit Skins oder Emotes auszutoben, oder wollt ihr außer des Anschaffungspreises nichts mehr für das MMO bezahlen? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.