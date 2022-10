New World: Ein Gott erwacht – So löst ihr die Rätsel-Quest

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

Allerdings wechselt das korrekte Portal immer wieder. Um das Rätsel zu lösen, könnt ihr also entweder die Zeichen entschlüsseln, wild herumprobieren oder ihr nutzt diesen Guide, in dem wir euch genau verraten, welches Portal ihr wann aktivieren müsst.

Mit dem neuen Gebiet Brimstone Sands wurden einige neue Story-Quests in New World implementiert. Eine trägt den Namen „Ein Gott erwacht“ und ist etwas schwierig zu lösen. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr mit den Portalen umgehen müsst.

