New World: So bekommt ihr Salz

Das Material Salz wird von mehr als 30 verschiedenen Kochrezepten in New World genutzt. Doch Salz ist auf vielen Servern recht teuer. Darum verraten wir von MeinMMO, wie ihr am besten Salz farmen könnt.

Woher bekommt man Salz? Salz bekommt ihr über Proviantkisten, Vorratsverstecken und Vorratslagern in zwei speziellen Gebieten der offenen Welt sowie über verschiedene Pakete und Kisten mit Handwerksmaterialien darin. Bei all diesen Inhalten ist ein Drop von Salz jedoch nicht garantiert, sondern ihr benötigt immer etwas Glück.

Am besten bekommt ihr Salz aus Truhen in den Gebieten Lichtholz und Immerfall. Die Truhen selbst findet ihr häufig an den auf der Map markierten Points of Interests versteckt.

Die Kisten in der offenen Welt haben einen Respawn-Timer von 30 bis 60 Minuten, sodass ihr sie regelmäßig farmen könnt.

Auf dieser Karte haben wir euch Gebiete markiert, aus denen wir im Immerfall schon mehrfach Salz gewonnen haben:

Die mit roten Kreisen markierten Orte haben uns schon mehrfach Salz gebracht.

Wie teuer ist Salz im Handelsposten? Auf dem Server Styx wird Salz gerade für 12 Taler pro Stück gehandelt, auf dem Server Arcterus für 13,5 Taler. Salz kann theoretisch auch genutzt werden, um ein bisschen Geld zu verdienen.

Salz ist Teil von vielen Kochrezepten in New World

Wofür benötigt man Salz? Salz wird in verschiedenen Buff-Foods genutzt, die ihr als Koch zubereiten könnt. Insgesamt gibt es über 30 Rezepte mit dem Rohstoff.

Am interessantesten ist dabei der Gegrillte Gnufisch. Dieses Buff-Food bringt euch 40 Stärke und gehört zu den stärksten im Spiel. Hier wird einmal Salz benötigt und das dürfte einer der Hauptgründe sein, warum Salz derzeit so teuer ist.

Mehr zum Thema Kochen findet ihr in diesem Guide:

Kochen in New World – Infos zum schnellen Leveln und den besten Gerichten