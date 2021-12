New World: Wo sollte ich am besten mein Haus kaufen?

In New World spielt das Housing eine wichtige Rolle. Häuser dienen als Rückruf-Punkte, die kostenlos genutzt werden können, und bringen über die Trophäen Buffs für die Spieler. Doch wo sollte man sein erstes Haus errichten? Und wo die weiteren? Wir von MeinMMO verraten es euch.

Wo sollte man sein erstes Haus kaufen? Für das erste Haus eignen sich am besten die beiden Gebiete Windkreis oder Immerfall. Die liegen sehr zentral, was sie als Teleport-Punkt besonders nützlich macht. Früher waren sie auch die besten Spots zum Handeln, allerdings sind die Auktionshäuser seit dem Patch 1.1 global, sodass ihr darauf nicht mehr achten müsst.

Wir empfehlen aus mehreren Gründen Windkreis für das erste Haus:

Dort findet ihr den besten Spot zum Leveln von Erntearbeit

Ihr habt einen recht kurzen Weg zu den ersten beiden Dungeons

Ihr kommt schnell in das Endgame-Gebiet Brackwasser

Ihr deckt den südlichen Teil der Karte gut ab

Was genau hinter dem Housing steckt und warum es so wichtig ist, erfahrt ihr hier:

New World: Housing Guide – Alle Infos rund um Steuern, Lagerplätze und welche Trophäen euch am meisten bringen

Das zweite Haus zum Abdecken der Mitte, Haus 3 im Endgame-Gebiet

Wo sollte ich das zweite Haus kaufen? Für das zweite Haus eignen sich Lichtholz oder Webermoor am besten. Damit deckt ihr die Mitte gut ab und habt kurze Laufwege zu den Endgame-Gebieten.

Wir empfehlen euch Webermoor, da ihr von hier schnell nach Edenhain kommt und zudem das dritte Dungeon gut abdeckt. Außerdem gibt es im Webermoor viel Öl, was das Farmen leichter macht.

Wo sollte ich das dritte Haus kaufen? Hier gibt es ebenfalls zwei Spots: Entweder ihr kauft ein Haus in Ebenmaß oder in Brackwasser. Wir empfehlen Ebenmaß vor allem dann, wenn ihr zuvor euer Haus 2 in Webermoor gekauft habt und gerne die Farm- und Portal-Runs in diesem Gebiet erledigt. In Ebenmaß gibt es jede Menge Endgame-Inhalte, die gerne von Spielern gelaufen werden.

Wer sein Haus schon in Lichtholz hat, wird einen relativ kurzen Weg nach Ebenmaß haben. Dann kann sich ein Haus in Brackwasser lohnen. Hier gibt es Zugriff auf das Dungeon Lazarus-Instrumentarium und mehrere Endgame-Runs wie etwa Sirenen.

So sieht unsere empfohlene Abdeckung der Karte aus.

Wo sollte der Teleport-Punkt dann hin? Den Teleport-Punkt im Gasthof setzt ihr am Ende in Bruchberg. So habt ihr nach unserem Plan die gesamte Map gut abgedeckt und habt die Teleport-Punkte so, dass ihr nie mehr als ein Gebiet zu Fuß laufen müsst, um alles auf der Karte zu erreichen.

Wo habt ihr euer erstes Haus gekauft? Und wie sieht eure Verteilung aus? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Alle Guides zu New World findet ihr in unserer Übersicht:

New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht