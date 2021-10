In New World existieren 3 Fraktionen, die um die Vorherschafft der Insel kämpfen. Jeder von ihnen besitzt einen Fraktionseigenen Shop, in denen ihr Fraktionsmarken ausgeben könnt. In diesem Artikel zeigen wir euch, warum es sich lohnt, die Marken zu sammeln und vor allem wo ihr diese am schnellsten herbekommt.

Welche Fraktionen sind im Spiel vorhanden? Im Moment (Stand 20. Oktober 2021) existieren 3 Fraktionen, denen ihr beitreten könnt. Jede Fraktion hat ihre eigene repräsantative Farbe.

Wie sie heißen und ob sie zu euch passen, findet ihr in diesem detaillierten Artikel von MeinMMO Autor Alexander Leitsch raus.

New World: Welche Fraktionen solltet ihr wählen?

Warum sind die Marken so wichtig? Jede Fraktion hat einen Shop, in denen ihr eure Fraktionsmarken gegen starke Ausrüstung oder Materialien eintauschen könnt. Mit level 60 habt ihr vollen Zugriff wichtigen Dinge:

Rune des Haltens Mit diesen Runen könnt ihr Taschen oder Lagerkisten herstellen. Im Laufe des Spiels braucht ihr immer mehr und mehr Stauraum, deswegen sind diese Runen auch im späteren Spielverlauf gefragt.

Meißel Jeder Dungeon braucht einen Schlüssel und um diesen zu craften, braucht ihr vom Fraktionshändler den entsprechenden Meißel.

Ausrüstung + Waffen Vorallem die Level 60er Ausrüstung kostet Unmengen an Fraktionsmarken, sind aber sehr stark. Bis ihr euch komplett mit Legendären Waffen und Rüstung eindeckt, könnt ihr diese ohne Bedenken tragen.



Die wichtigsten Items im Shop

Wie kann ich Fraktionsmarken sammeln? Um Marken zu sammeln, müsst ihr Fraktionsmissionen erfüllen. In jeder Stadt steht ein Repräsentant der 3 Fraktionen rum, bei denen ihr eine Vielzahl an Missionen annehmen könnt. Jedoch gibt es diese 2 Arten:

PvE Missionen – Sicher aber langsam Missionen im ganzen Gebiet verstreut. Vorteil: Ihr seid ungestört und sicher unterwegs. Selbst, wenn ihr ohnmächtig werdet, verliert ihr keinen Fortschritt. Nachteil: Weniger Marken. Teilweise verliert ihr viel Zeit, da ihr quer über die Karte zum Missionsort laufen müsst.

PvP Missionen – High Risk High Reward Immer die gleichen Missionen. Die 2 Missionen “Machtdemonstration” und “Infiltration” sind bei jeder Fraktion fast identisch, bis auf minimale Unterschiede. “Sabotage” unterscheidet sich komplett – in einer Fraktion müsst ihr zum Beispiel Holz hacken, in der anderen Schweine jagen. Jedoch ist der Aufwand nicht sonderlich groß. Vorteil: Haufenweise Marken in kurzer Zeit + immer die gleichen Missionen, sodass ihr die Orte auswendig kennt. Nachteil: Potentielle Gefahr auf Spieler anderer Fraktionen zu treffen, die euch am Fortschritt hindern. Wenn ihr ohnmächtig werdet (auch durch Monster), verliert ihr auch jeglichen Fortschritt und müsst vom neuen anfangen.



Mit PvP in diesen Gebieten schnell Marken sammeln

MeinMMO Autor Phuc-Thi Nguyen hat, neben den Artikel, alles wissenswerte zu diesem Thema in ein Video gepackt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Tipps & Tricks bevor ihr loslegt. Die PvP Missionen geben euch sehr viele Marken in nur kurzer Zeit, aber bringen auch Gefahren mit sich. Bevor ihr also aufbrecht, geben wir euch einige Hinweise mit auf den Weg, sodass eure Überlebenschance erhöht wird.

Sucht euch eine Gruppe – Je mehr, desto besser, denn gemeinsam seid ihr stärker

Nehmt Mobilitätswaffen wie Feuerstab oder Kriegsbeil, denn manchmal ist Weglaufen eine gute Option

Tränke und Essen einpacken, damit ihr im Notfall diese auch benutzen könnt.

Wenn ihr nicht auf einen Kampf aus seid, legt euch hinter Büschen hin, so werdet ihr nicht gesehen und könnt warten bis die Gefahr vorbei ist.

An diesen Orten könnt ihr am meisten Fraktionsmarken pro Minute rausholen: Ich bin einen kompletten Tag in allen Gebieten rumgerannt, habe dabei Fraktionsmissionen gespammt und dabei die Zeit gemessen.

Brackwasser – 610 Fraktionsmarken pro Minute Dauer ~ 9 Min = 5510 Fraktionsmarken Vorteil: Das beste Gebiet vom Preis – Leistungsverhältnis. Nachteil: Die Monster/Tiere die ihr dort erlegen müsst sind level 62+ und können vorallem Spieler unter level 60 ordentlich einheizen.



PvP-Missionen in Brackwasser

Ebenmaß – 486 Fraktionsmarken pro Minute Dauer ~ 9 Min = 4377 Fraktionsmarken Vorteil: Zwar nicht so lohnenswert wie Brackwasser, sind die Wege jedoch überschaubarer, sodass man nicht ganz aktiv und konzentriert am Ball bleiben muss, um zum Missionsgebiet zu kommen. Bisschen angenehmer Nachteil: Auch hier können die Monster sehr fies zupacken. Für Spieler unter Level 58 – übernehmt euch nicht.



PvP Missionen in Ebenmaß

Tiefe Schlucht(Außenposten Ostbrand) – 406 Fraktionsmarken pro Minute Dauer ~ 4,5 Min = 2103 Fraktionsmarken Vorteil: Extrem kurzer Weg zum Missionsgebiet. Schnell die Missionen erledigt Nachteil: Gibt im Vergleich zu anderen Gebieten weniger Fraktionsmarken. Außerdem haben die Fraktionsmissionen einen 5-minütigen Cooldown, und das bremst euch ein wenig aus.



PvP Missionen in Tiefe Schlucht

Unstete Küste – 391 Fraktionsmarken pro Minute Dauer ~10 Minuten = 3911 Marken Vorteil: Einer der angenehmsten Orte, Marken zu sammeln. 95% der Zeit lauft ihr nur rum und hier gibt es so gut wie keine Hindernisse. Öfters mache ich nebenbei was anderes, während ich hier PvP-Missionen spamme. Nachteil: Leider ist das Zeit-Leistung Verhältnis nicht ganz so gut wie die vorherigen Optionen



PvP Missionen in Unstete Küste

Bruchberg – 502 Fraktionsmarken pro Minute (verbugt) Im Moment (Stand: 22. Oktober 2021) leider verbugt – Sobald dieser gefixt wird werden wir diesen Artikel aktualisieren



Mit Gebietsruf noch mehr Fraktionsmarken sammeln. Ihr könnt in jenem Gebiet, in dem ihr oft Marken sammelt, den Gebietsbuff für mehr Fraktionsmarken auswählen. Der gibt nochmal ordentlich Bonus obendrauf.

In welchem Gebiet sammelt ihr eure Marken? Oder legt ihr keinen Wert auf den Fraktionsshop? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Alle weiteren Guides zu New World findet ihr in dieser Übersicht: New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht