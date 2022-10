New World: Fraktion Wechseln – So klappt es und diese Konsequenzen gibt es

In New World gibt es drei verschiedene Fraktionen. Auf Level 10 müsst ihr euch für eine Entscheiden, doch ihr könnt sie später wieder wechseln. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr die Fraktion wechselt, wie oft das geht und welche Konsequenzen ein solcher Wechsel hat.

Wie wechsel ich die Fraktion?

Öffnet die Charakterübersicht mit „K“.

Öffnet die „Biographie“.

Dort könnt ihr links unten einen Button mit „Fraktionswechsel“ anklicken.

Anschließend werden euch die beiden anderen Fraktionen angezeigt. Allerdings könnt ihr nicht zu der Fraktion wechseln, die momentan am meisten Gebiete kontrolliert.

Um die Fraktion wechseln zu können, müsst ihr zudem eure Kompanie verlassen. Denn eine Kompanie kann nur Mitglieder einer Fraktion beinhalten.

Wie oft kann ich die Fraktion wechseln? Nach einem Fraktionswechsel müsst ihr 120 Tage warten, ehe ihr erneut die Fraktion wechseln könnt.

Ihr verliert den gesamten Fortschritt und müsst erneut Ruf farmen

Welche Konsequenzen hat der Wechsel? Einige. Zum einen arbeitet ihr nun für eine andere Fraktion, wenn es um die Kriege um Territorien geht. Eure ehemaligen Freunde und Gildenmitglieder können euch also in der offenen Welt angreifen und mitunter in Kriegen als Feinde gegenüberstehen. Dieses Problem umgeht ihr jedoch, wenn ihr mit der gesamten Kompanie wechselt.

Zusätzlich geht jedoch euer erfarmter Ruf komplett verloren. Jede Fraktion hat verschiedene Ränge, an die Belohnungen geknüpft sind. Wer etwa den höchsten Rang in einer Fraktion erreicht hat, kann mit den Marken Gipskugeln und Items kaufen.

In der neuen Fraktion beginnt ihr wieder ganz von vorne und müsst erneut Ruf und Marken grinden und die Quests erledigen, um die jeweiligen Ränge aufzusteigen.

Der Wechsel einer Fraktion sollte also gut überlegt sein. Welche Fraktion spricht euch am meisten an? Oder seid ihr jemand, der gerne regelmäßig wechselt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

