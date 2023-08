Was wollt ihr noch zu Baldur’s Gate 3 wissen? Habt ihr Wünsche für weitere Guides? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

In diesem Artikel findet ihr eine Tier List, allgemeine Guides und Tipps für Neueinsteiger, Übersichten zu Builds sowie hilfreiche Tipps bei kniffligen Quests und Rätseln. Die sollten euch eine gute Übersicht und einen guten Einstieg in das Spiel ermöglichen.

In dieser Übersicht sammeln wir von MeinMMO alle Guides und wichtigen Artikel rund um das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 . Was sind die besten Einsteiger-Tipps? Welche Builds sind stark? Die Guides gelten sowohl für den PC als auch für den kommenden PS5-Release.

Insert

You are going to send email to