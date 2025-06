Ein Volk aus Baldur’s Gate 3 wirkt wie ein Witz, doch in Wirklichkeit sind sie mächtiger als erwartet

In Pokémon GO gibt es einige Monster, die jetzt neue starke Attacken lernen können

Genau diese Folgen des fanatischen Glaubens der Kuo-Toa macht sie so mächtig. Solange es genug Kuo-Toa gibt, und ihre Kreativität nicht nachlässt, sind ihnen und ihrer Macht keine Grenzen gesetzt. Es gibt jedoch einen Lichtblick: Aufgrund ihrer Geschichte wollen sie eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Das dürfte jedoch kein Problem sein, denn die Kuo-Toa erhalten seit dem Release von Baldur’s Gate 3 von der Community eine Menge Sympathie: Baldur’s Gate 3: Spieler fordern eine Armee aus Fischmenschen, wären bereit, „unkluge Summen an Geld“ zu zahlen

Besonders gläubige Anhänger der Seemutter können mit dem Zauber „Berührung von Blibdoolpoolp“ ihre Hand in eine riesige Hummerschere verwandeln, doch das ist nicht alles. Die Seemutter kann ihre Anhänger segnen und ihnen dadurch die Fähigkeit geben, zu einem 6-Meter-großen Kuo-Toa-Leviathan zu werden, der Menschen ohne Probleme am Stück verschlingen kann.

Ihr Feiertag ist der Neumond, wo in Unterwasserschreinen feierliche Rituale abgehalten und Edelsteine, Perlen, Hummer und Menschen in ihrem Namen geopfert werden.

Die vermutlich wichtigste Gottheit der Kuo-Toa ist „die Seemutter Blibdoolpooplp“ – Ja, das ist ein Name in der Sprache der Kuo-Toa, der einer Gottheit wie ihr und ihrer besonderen Erscheinung würdig ist.

Die Priester der Kuo-Toa-Götter, sogenannte „Peitschen“, kämpfen als Nachfolger um die Rolle des Hohen Priesters. Derjenige, der schließlich an die Macht kommt und die Gottesanbetung leiten darf, kann nämlich das Konzept der Götter und die Art und Weise, wie sie wahrgenommen werden, kontrollieren und nach seinen eigenen Vorstellungen formen. Das bedeutet: Ein Hoher Kuo-Toa-Priester kann sich seinen eigenen Gott ausdenken, der dann nach seinen ganz eigenen Vorstellungen wirklich existiert, solange seine Anhänger auch brav weiter an ihn glauben.

Damit sich ein Gott manifestieren kann, müssen alle Kuo-Toa-Priester Fanatiker sein. Dafür errichten sie Schreine, um das Bild darzustellen und dem Gott Opfer zu bringen und ihn anzubeten. Der übernatürliche Glaube und die Hingabe eines Hohen Priesters an einen erfundenen Gott ist schließlich so stark, dass der erfundene Gott ihm göttliche Macht verleihen kann. Ein solcher hoher Priester ist wie ein hoher Kleriker und kann sogar Level-5-Zauber wie „Massen-Wunden-Heilen“ oder „Ausspähung“ erlernen. Diese göttlichen Kräfte können sie auch auf ihre Anhänger übertragen.

Doch was genau macht die Kuo-Toa nun so mächtig? Dafür muss man sich ihre Geschichte etwas genauer anschauen.

