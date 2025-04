Baldur’s Gate 3: Bladesinger Build in Patch 8 – So baut ihr eure Klingengesang-Magier

Extra-Angriff: Ihr erhaltet den Extra-Angriff auf Level 6 des Klingengesang-Magiers. Der ist wichtig, um viel Schaden in einer Runde ausrichten zu können. Falls ihr Multiclass spielen wollt, solltet ihr das am besten erst nach Level 6 tun, um den Extra-Angriff erstmal mitzunehmen.

Klingensänger sind aber besonders eine Klasse für Rollenspieler, die eine coole Kombination aus Magie und Nahkampf spielen möchten, sich aber nicht zum Hexenmeister hingezogen fühlen. Deshalb halten wir hier ein Stück weit offen, welche Zauber sich für Klingensänger eignen – schaut, was am besten zu eurer Rolle passt.

Was für Zauber und Fähigkeiten? Eins vorweg: Der Klingengesang ist nicht unbedingt die stärkste Klasse aus dem neuen Patch 8. Im Ranking der stärksten neuen Klassen in Baldur’s Gate 3 schließt er sogar relativ weit unten ab. Das heißt nicht, dass die Klasse schlecht ist, nur dass andere besser sind.

Attribute für Klingensänger: Grundsätzlich zieht der Magier seine Stärke aus der Intelligenz. Das ändert sich auch bei Klingensängern nicht. Mit einem hohen Intelligenzwert seid ihr also gut beraten. Zudem lohnt es sich, auch etwas in Charisma zu investieren, um in Gesprächen nicht unterzugehen. Darüber hinaus sind Geschicklichkeit und Konstitution im Kampf nützlich. Wir zielen deshalb auf folgende Verteilung:

