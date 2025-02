Alle neuen Klassen von Baldur’s Gate 3 Patch 8 im Ranking

Baldur’s Gate 3 bekommt mit dem anstehenden Patch 8 noch einmal ordentlich neuen Content nachgeliefert. Darunter: 12 neue Subklassen. MeinMMO vergleicht die neuen Klassen im Ranking.

Was sind das für neue Klassen? Die 12 neuen Subklassen aus Patch 8 sind allesamt bestehende Klassen aus dem Standard-Regelwerk oder offiziellen Zusatz-Regeln von Dungeons & Dragons – hauptsächlich aus Tashas Kessel mit Allem und Xanathars Ratgeber für Alles.

Es handelt sich dabei um „Spezialisierungen“ der bereits bestehenden Klassen. Jede der 12 Klassen erhält eine neue Subklasse und abhängig von der Grundlage wählt ihr die neuen Optionen entweder bei der Charakter-Erstellung oder später beim Leveln.

So haben wir gerankt: Das aktuelle Ranking bezieht sich vor allem auf die Einschätzungen aus der MeinMMO-Redaktion, in der etliche D&D-Nerds zu finden sind, die schon seit vielen Jahren spielen. Dazu haben wir uns Berichte aus den aktuellen Tests angesehen.

Patch 8 wurde versehentlich zu früh veröffentlicht, aber wird bis zum offiziellen Release möglicherweise noch einmal angepasst. Die Liste spiegelt deshalb den aktuellen Stand wider.

Platz 12: Barde – Schule des Zauberbanns („College of Glamour“)

Obwohl Barden die beste Klasse im Spiel sind, hat das College of Glamour so gut wie überhaupt keine nützlichen Anwendungsgebiete. In der Theorie klingt es zwar cool, sich der Macht der Feen zu bedienen, um Geschichten lebendig werden zu lasen und mit den Gefühlen spielen zu können. In der Praxis steckt ihr aber hinter so ziemlich allem zurück.

In Sachen Charisma sind alle anderen Barden genauso gut. Euer Alleinstellungsmerkmal als Zauberbann-Barde sind Kontroll- und Schutzzauber – die jeder andere Unterstützer deutlich besser wirken kann. Unser Tipp: Spielt besser einen Wissens-Barden und nehmt einen Druiden, Kleriker oder Paladin mit in die Gruppe.

Platz 11: Kämpfer – Arkaner Bogenschütze („Arcane Archer“)

Kämpfer sind die absoluten Allrounder in Baldur’s Gate 3, so eine Art Schweizer Armeemesser der Klassen. Einer der Gründe, warum Kämpfer die beste Klasse für Einsteiger in Baldur’s Gate 3 sind.

Der Arkane Bogenschütze hebt sich allerdings von den Standard-Builds ab. Statt auf Stärke und Nahkampf, setzt der Bogenschütze auf Geschick und Fernkampf sowie magische Pfeile. Damit ist er quasi ein Waldläufer oder Schurke, nur schlechter. Und Waldläufer sind schon nur in absoluten Nischen stark.

Einziges Anwendungsgebiet des Arkanen Bogenschützen: Ihr habt keinen anderen Zauberweber in der Gruppe und wollt keinen Nahkämpfer spielen. Für alles andere sind die Vorteile zu sehr auf Situationen beschränkt.

Platz 10: Magier – Klingengesang („Bladesinging“)

Der klassische Fall von: „Klingt cool, klappt nicht.“ Klingengesang-Magier vereinen geschickte Kämpfer und Magiewirker in einem: sind akrobatisch, geschickt mit Nahkampf-Waffen und können dennoch Zauber wirken.

Tatsächlich seid ihr aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Rüstung haben Magier durch Magierrüstung ohnehin, und euren Klingengesang, durch den ihr überhaupt erst im Nahkampf wirklich was reißen könnt, lädt sich nur nach einer langen Rast wieder auf.

Wenn ihr wirklich einen Zauberwirker spielen wollt, der auch im Nahkampf nützlich ist, spielt besser einen Barden. Die können sowieso besser singen. Die einzige Ausnahme ist, wenn euch sonst ein Intelligenz-Charakter fehlt.