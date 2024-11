Baldur’s Gate 3: Letzter Patch bringt 12 neue Sub-Klassen und Cross-Play

Ebenfalls neu in Patch 8 ist die vollständige Funktion der Cross-Progression und des Cross-Play. Sobald der Patch live geht, könnt ihr mit Freunden auf anderen Systemen gemeinsam Abenteuer bestreiten. Ihr könnt also gemischte Gruppen erstellen, in denen die Teilnehmer PC oder Konsole verwenden. Das wird über das Larian-Netzwerk laufen.

