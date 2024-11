Baldur’s Gate 3: Ein Spieler hat sich alle 13.000 Mods angeschaut – Diese 10 empfiehlt er

Fässer in Baldur’s Gate 3 sind mächtig, vor allem wenn sie Sprengstoff enthalten . Davon findet man allerdings nur eine begrenzte Menge im Spiel – nicht so mit dieser Mod. Denn dann erlernt jeder Charakter den Zauber „Barrelmancy“ und kann auch Wunsch Fässer beschwören, die eure Feinde sprengen (und so manchen PC in die Knie zwingen).

Welche Mods empfiehlt er? Letztlich hat LaserLotusLvl6 satte 192 Mods installiert, die Baldur’s Gate 3 mitunter drastisch verändern. Viele davon sind bekannte Dauerbrenner, die wir euch auch schon in unserem Artikel zu den 10 besten Mods für Baldur’s Gate 3 gezeigt haben . Doch er hat auch 10 Mods ausgewählt, die ein wenig „unter dem Radar“ liefen und daher nochmal gesondert einen Blick wert sind. Wir stellen euch die Mods in Kurzfassung einmal vor:

Was hat der Spieler gemacht? LaserLotusLvl6 hat im Subreddit von Baldur’s Gate 3 einen Beitrag veröffentlicht, in welchem er erklärt, sich alle 13.000 Mods zum Spiel angeschaut zu haben. Er ist die ganze Liste von oben bis unten durchgegangen und hat bei allen zumindest einen Blick riskiert. Dabei hat er einige Anpassungen gefunden, die seiner Meinung nach ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient hätten.

Spieler trauern um einen Begleiter in Baldur’s Gate 3, weil er jetzt nie so gut wird, wie er sein könnte

Dragon Age The Veilguard ist euch zu nett? In diesen Rollenspielen könnt ihr wunderbar böse sein

26 Jahre altes Buch erklärt, warum ihr in Baldur’s Gate 3 starken Loot in alten Kisten findet

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to