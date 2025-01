Einige spielen schon den neuen Patch aus Baldur’s Gate 3 – Aber Larian warnt davor

Das Beste scheint also zu sein, einfach abzuwarten, bis Larian und Sony das Problem behoben haben und hoffentlich alle wieder auf dem richtigen Stand von Baldur’s Gate 3 sind – das wäre der Patch 7. In dem könnt ihr auch die Heldentaten von Kratzer erleben – denn der kann sogar mit Dämonen verhandeln.

Wovor warnt Larian? Die Entwickler weisen darauf hin, dass man mit den eigenen Spielständen vorsichtig umgehen soll. Denn alle Spielstände, die in Patch 8 angelegt werden, sind nicht mehr mit Patch 7 kompatibel. Wenn ihr also den Patch heruntergeladen habt, dann euer Spiel speichert und in den kommenden Tagen der Patch zurückgenommen wird, könntet ihr den Zugriff auf diese Speicherstände verlieren. Wenn ihr speichert, solltet ihr also ganz neue Spielstände anlegen, um Probleme zu vermeiden.

