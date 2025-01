Baldur’s Gate 3: Der beste Hund der Welt kann sogar mit Dämonen verhandeln

Auch mit anderen Charakteren kann man in Baldur’s Gate 3 viel ‘falsch’ machen: Ein Spieler baut seine Freundin nach und weiß nicht, was er da anstellt.

Ein Spieler baut seine Freundin in Baldur’s Gate 3 nach – Weiß wohl nicht, was er da anrichtet

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 berichtet ThrowRW_dependent davon, dass er einen kleinen „Fehler“ gemacht habe. Anstatt mit seiner Heldentruppe an den Dämon Yurgir heranzutreten, ist er mit Kratzer das Gebiet auskundschaften gegangen.

In Baldur’s Gate 3 gibt es einige spannende Begegnungen mit Bewohnern der Hölle. Neben dem Oberteufel Raphael, der euch immer wieder verleiten will, trefft ihr bei den Prüfungen von Shar allerdings auch auf den dämonischen Yurgir. Je nach Verlauf des Gesprächs, sieht er in euch einen Feind oder einen potenziellen Verbündeten. Der Kampf kann allerdings ziemlich hart sein.

Kratzer in Baldur’s Gate 3 ist wichtig. So wichtig, dass er sogar euren Hauptcharakter übersetzen kann, um mit Dämonen zu verhandeln.

