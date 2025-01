Ein Spieler baut seine Freundin in Baldur’s Gate 3 nach – Weiß wohl nicht, was er da anrichtet

Wenn der Traumwächter in Baldur’s Gate 3 aussieht wie der eigene Partner, kann das zu Problemen führen – aber die sind wenigstens amüsant.

In Baldur’s Gate 3 gibt es jede Menge Freiheit, aber auch einige fiese Fallen. Denn während der Charaktererstellung müsst ihr nicht nur einen Helden erschaffen, sondern auch einen Traumwächter. Viele bauen daher ihren eigenen Partner nach – aber das führt dann im späteren Verlauf des Spiels zu einigen sehr dramatischen Entwicklungen.

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 teilte ScipioAtTheGate einen kurzen Clip, der ursprünglich aus dem Funny-Subreddit stammt. Darin zu sehen ist ein junger Mann, der gerade Baldur’s Gate 3 spielt und den „Traumwächter“-Charakter erstellen muss. Er wählt eine Frau mit kurzen schwarzen Haaren. Nach einem kurzen Schnitt sieht man dann die Person, welche die Kamera geführt hat – die Freundin des Spielers, die optisch ganz ähnlich aussieht.

Eigentlich eine nette Geste, quasi die „Traumfrau“, also die eigene Partnerin, als Traumwächter zu wählen – doch das sieht die Community, die den Zweck dieses Charakters bereits kennt, ein wenig anders.

Was ist das für ein Charakter? Der „Traumwächter“ ist ein Charakter, den ihr ebenfalls in der Start-Sequenz von Baldur’s Gate 3 erstellen müsst – nachdem euer eigentlicher Spielcharakter fertig ist. Das Spiel verrät zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich, was der Zweck dieses zweiten Charakter ist, sondern lässt nur ganz vage erahnen, dass man sich in irgendeiner Weise um diesen Charakter sorgen muss.

Daher erstellen die meisten Spielerinnen und Spieler einen Traumwächter, den sie als hübsch oder heroisch ansehen – und genau damit ist die „Falle“ gesetzt.

Denn der Traumwächter entpuppt sich im Verlauf von Baldur’s Gate 3 nicht als liebender, fürsorglicher Support-Charakter oder Mentor, sondern als Gedankenschinder mit dem Namen „Imperator“, der den Haupt-Charakter permanent manipuliert hat – auch wenn euch das nicht daran hindert, mit dem Imperator ein tentakeliges Date zu haben.

Entsprechend dürfte das für ziemlich gemischte Gefühle bei der Freundin gesorgt haben, als sie gesehen hat, dass ihr Freund sie im Spiel für diese Rolle nachgebaut hat.

So reagiert die Community: Unter dem Beitrag amüsiert man sich köstlich darüber und ist sich sicher, dass der Mann seine Entscheidung bald bereuen könnte.

‘Würdest du mich auch dann noch lieben, wenn ich ein Wurm bin?’ Sie wird es bald herausfinden. – SlamboCoolidge

– SlamboCoolidge OH, DER VERRAT WIRD SO GROß SEIN! – Ok_Bed_3060

– Ok_Bed_3060 Ich hab das gleiche gemacht, habe meine Frau beim ersten Spieldurchlauf erstellt. Ich war so froh, als ich ihr das gesagt habe. Dann habe ich die Wahrheit erfahren … – The_Kaizz

– The_Kaizz Ich meine, technisch gesehen passt das. Der Imperator sagt ja, dass er eine Form gewählt hat, der Tav vertrauen würde. – Odninyell

Allerdings gibt es auch die Vermutung in der Community, dass der Mann ziemlich genau weiß, was er da anrichtet. Denn wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, dass er bereits mit Mods spielt – das ist zwar kein klarer Beweis, aber doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass das womöglich nicht sein erster Spieldurchlauf ist. In dem Fall weiß er womöglich schon, wer der Traumwächter wirklich ist.