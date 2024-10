In Baldur’s Gate 3 könnt ihr eine der Schlüsselfiguren dazu bringen, euch abgrundtief zu hassen

Das Team von Prince of Persia: The Lost Crown wird aufgelöst – Laut eines Leads von Baldur’s Gate 3 ist daran das Abo schuld

Wer ist der Imperator? Der Imperator oder „Emperor“ ist ein Charakter, der euch im Grunde vom Beginn des Spiels an begleitet. Er befindet sich in Schattenherz’ Artefakt und versucht euch vor dem Einfluss des Kults der Absoluten zu beschützen – und gleichzeitig dazu zu bringen, seine Ziele zu erfüllen. Es ist die meiste Zeit über nicht ganz klar, ob er wirklich aus Nächstenliebe oder reinem Eigennutz handelt. Sicher ist jedoch, dass er eine der Schlüsselfiguren des Spiels ist, welche die Handlung nachhaltig prägen.

