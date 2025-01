Baldur’s Gate 3: Eine Klasse, die kaum jemand spielt, hat einen der mächtigsten Skills im Spiel

Der Waldläufer ist übrigens die womöglich schwächste, aber nicht die unbeliebteste Klasse. Am wenigsten kommt laut Statistik der Kleriker bei den Spielern zum Tragen. Dabei haben Kleriker einige der besten Builds überhaupt: Die am wenigsten gespielte Klasse in Baldur’s Gate gehört zu den stärksten und ich liebe sie auch

Der Boss, den wir aus Spoiler-Gründen nicht nennen, ist eigentlich eine massive Kreatur. Dass man sie überhaupt entwaffnen kann, kam den meisten Spielern nicht in den Sinn. Ohne seine Waffe ist der Boss aber quasi nutzlos und kann ohne Probleme besiegt werden. Er gilt vor allem in Honour-Runs als eine der schwierigsten Passagen.

