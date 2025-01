Baldur’s Gate 3 ist ein riesiger Erfolg und gilt mittlerweile als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Damit reiht es sich gut in seine Vorgänger ein, denn schon die galten als Meisterwerke. Aber lohnen sich die uralten Rollenspiele heute noch? Fans haben eine klare Meinung dazu.

Das sind die Vorgänger:

Genau wie Baldur’s Gate 3 sind auch die ersten beiden Teile klassische CRPGs, die an der Schwertküste, also in der Welt von Dungeons & Dragons spielen.

Baldur’s Gate 1 ist bereits 1998 erschienen, Teil 2 ist nur kurz darauf, im Jahr 2000, auf den Markt gekommen. Mittlerweile gibt es schon Remaster für moderne Geräte, die dadurch noch einmal auf unsere Liste mit den besten Rollenspielen auf Steam gekommen sind.

Hinter den Vorgängern steckt allerdings nicht Larian, sondern BioWare – das Studio, welches ihr heute für Mass Effect, Dragon Age und Anthem kennt. BioWare hat zuletzt Dragon Age: The Veilguard erschaffen.

Das sagen die Fans: Auf Reddit fragt ein Nutzer, ob sich Baldur’s Gate 1 und 2 heute noch lohnen würden. Ihm seien die alten Modelle und Texturen egal, solange Gameplay und Story so gut seien wie in Baldur’s Gate 3.

Viele Fans in den Kommentaren antworten, dass sie Schwierigkeiten hätten, diese Frage objektiv zu beantworten. Man betrachte diese uralten Spiele immer mit einer gewissen Nostalgie und mache sie dadurch besser, als sie möglicherweise seien.

Den Kommentar mit der meisten Zustimmung gibt schließlich der Nutzer grousedrum ab:

Lore/Story/Hintergrund – ja, unglaublich, auf jeden Fall wert. Gibt dir eine Menge Kontext für die Origin/Dark Urge-Story und für Jaheira. Gameplay – absolut unterschiedlich, Echtzeit mit Pausen und nutzt viel ältere Regeln von D&D, was sich restriktiv und kontraintuitiv anfühlen kann.

Der Nutzer zoonose99 ist noch etwas radikaler und sagt: Baldur’s Gate 3 sei zwar Top-Tier, aber nicht „besser als alles, was es zuvor gab.“ Baldur’s Gate 1 dagegen sei damals besser gewesen als alles, was es bis dahin gegeben hat.

„Baldur’s Gate 1 war revolutionär“

zoonose führt aus, dass Baldur’s Gate 1 und 2 Pflicht-Spiele für jeden seien, der sich für Spieldesign interessiert, insbesondere, was CRPGs und Dungeon-Design angehe: „Sie sind fundamental für das Genre und Teil der Literatur für Spieleentwickler.“

Ob die Spiele wirklich so revolutionär sind, wie zoonose sie darstellt, wird schon in den Kommentaren heiß diskutiert. Die Fans sind sich aber einig, dass sich jeder mit Interesse an CRPGs Baldur’s Gate 1 und 2 einmal ansehen sollte.

Erwartet allerdings nicht das gleiche Gameplay wie in Baldur’s Gate 3. Die Fans erklären: besonders Baldur’s Gate 1 habe eine Open World, die vor allem das Gefühl der Entdeckung stärkt. Und das Kampf-System in den Vorgängern ist eben völlig unterschiedlich.

Hier findet ihr mehr Spiele wie Baldur’s Gate 3 ohne rundenbasiertes Kampfsystem

Wenn euch das Gameplay von Baldur’s Gate 3 gefallen hat, gibt es deutlich bessere und moderne Alternativen. Am besten trifft es vermutlich Divinity: Original Sins 2, der direkte Vorgänger von Larian. Vom Spielprinzip her ähneln sich die beiden Spiele sehr.

Alternativ habt ihr mit Solasta ein aktuelles CRPG in der Welt von D&D und mit den Pathfinder-Spielen einen frühen Ableger des Pen-and-Paper-Systems. Und für alle, die sich nach so viel Fantasy mal in der fernen Zukunft umsehen wollen, gibt es mit Rogue Trader einen starken, modernen Titel: Wenn ihr Baldur’s Gate 3 liebt, habe ich hier ein Rollenspiel, das 4 Dinge sogar noch besser macht