Liebt ihr es, in einem RPG so richtig böse zu sein? Dann haben wir auf unserem YouTube-Kanal genau das richtige Video für euch. Hier sind 10 RPGs für alle, die in Spielen auch gerne mal böse sind.

Seid ihr in Rollenspielen auch viel lieber böse unterwegs, anstatt immer der Ritter in strahlender Rüstung zu sein? Dann wird euch sicher bereits aufgefallen sein, dass es gar nicht so leicht ist, das passende Spiel zu finden: Viel zu selten dürfen wir in Rollenspielen auch mal einen richtig bösen Charakter spielen.

Dragon Age: The Veilguard hätte trotz der Kritik, dass die Farbpalette zu bunt ist und alles lila leuchten muss, mal wieder ein wirklich düsteres RPG sein können. Nach dem Release zeigte sich allerdings, dass der neueste Ableger der Dragon-Age-Reihe die Dark Fantasy in vielen Aspekten zurückgefahren hat.

Das neueste Dragon Age ist also nicht das beste RPG für Fans des Bösen in Videospielen. Welche Spiele wir stattdessen empfehlen können, erfahrt ihr auf unserem YouTube-Kanal. Dort stellen wir euch nämlich 10 RPGs vor, in denen ihr den Bösewicht aus euch sprechen lassen könnt. Eines davon könnt ihr euch jetzt vermutlich schon denken.

Unsere Liste der 10 RPGs, um den Bösewicht in sich rauszulassen, umfasst die folgenden Spiele:

Dragon Age: Origins

Baldur’s Gate 3

Star Wars: Knights of the Old Republic

Fallout: New Vegas

Planescape: Torment

Tyranny

Crusader Kings 3

V Rising

Undertale

The Elder Scrolls V: Skyrim

Wollt ihr mehr über die einzelnen Spiele erfahren und darüber, wie sie es auf diese Liste geschafft haben? Dann werft doch gerne einen Blick in unser Video dazu. Das haben wir euch gleich hier verlinkt:

