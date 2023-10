Ein geheimer Buff in Baldur’s Gate 3 macht die stärksten Fähigkeiten noch besser

In Baldur’s Gate 3 gelten die Gedankenschinder-Kräfte als mächtige Aktionen, die ihr einsetzen könnt, doch wusstet ihr, dass ein permanenter Buff diese Aktionen in Bonus-Aktionen umwandeln kann? Wir zeigen euch, wie.

Was ist das für ein Buff? In Baldur’s Gate 3 gibt es die Illithid-Kräfte, oder auch bekannt als die Kräfte der Mindflayer. Mit diesen könnt ihr mächtige Fähigkeiten wirken, die jedoch an Parasiten gebunden sind, die ihr euch einpflanzen müsst. Das Problem jedoch ist, dass diese Kräfte an Aktionen gebunden sind.

Spieler haben aber nun festgestellt, dass sie ihre Illithid-Kräfte in Bonus-Aktionen umwandeln können, wenn sie einen bestimmten Buff finden und das ist der „Awakened“-Buff. Ihr kennt den Buff nicht? Dann zeigen wir euch, wie ihr diesen bekommen könnt.

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr sogar zwei Zauber in einem Zug wirken könnt:

So bekommt ihr den Buff „Awakened“

Wie bekomme ich den Buff? Um den Buff zu erhalten, müsst ihr erst in Akt 2 ankommen. Ihr werdet auf euren Reisen auf das Zaith’isk-Apparat stoßen. Dieses Gerät, von Githyanki erschaffen, „reinigt“ euren Parasiten des Gedankenschinders und gibt euch, falls richtig angewendet den permanenten Buff von „Awakened“. Ihr findet den Zaith’isk, wenn ihr über den Bergpfad geht und die Githyanki-Krippe aufsucht. Sie befindet sich unter dem Tempel des Lathander.

Wichtig ist hierbei, dass ihr eure Rettungswürfe bei dem Gebrauch der Maschine erfolgreich abschließt. Diese haben hohe Werte, es ist also ratsam vor den Würfen abzuspeichern, damit ihr bei einem fehlgeschlagenen Versuch nicht als Verlierer dasteht.

Habt ihr also alle drei Rettungswürfe bestanden, erhaltet ihr den permanenten Buff „Erwacht“ der dafür sorgt, dass eure Illithid-Kräfte zu Bonus-Aktionen werden. Leider wird in dieser Prozedur die Maschine vernichtet. Solltet ihr einen Wurf verhauen, bekommt ihr den Buff nicht, seid also gewarnt.

Ich hatte den Buff doch jetzt ist er weg, warum? Einige Spieler berichten davon, dass sie den permanenten Buff im späteren Verlauf ihrer Reise verloren haben (via steamcommunity.com). Bislang hatten sich die Entwickler noch nicht zu dem Problem geäußert, doch viele Spieler gehen von einem Bug aus, der den Buff aus Versehen von eurem Charakter entfernt.

Es bleibt abzuwarten, ob die Entwickler den Bug beheben, doch bis dahin könnt ihr über die Erfahrung unseres MeinMMO-Tieflings Cortyn lesen und wie sie herausgefunden hat, das die wichtigste Entscheidung in Baldur’s Gate 3 vollkommen irrelevant ist.