Baldur’s Gate 3: Neue Option macht den Multiplayer viel besser – So aktiviert ihr sie

Was ist jetzt neu? Seit dem Patch 3 von Baldur’s Gate 3 gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Mit einer neuen Einstellung könnt ihr sicherstellen, dass im Multiplayer immer alle Spieler sofort mit in den Dialog gezogen werden und keine Zwischensequenz mehr verpasst wird.

Richtig ärgerlich kann das sein, wenn das sogar drastische Auswirkungen auf das Spiel hat. So kann es im ersten Akt sein, dass ein Spieler mit den Druiden redet, die davor warnen, den Hain nicht zu betreten. Wenn ein anderer Mitspieler dem Dialog nicht lauscht und stattdessen einen Schritt in den Hain hinein macht, bricht sofort Chaos aus und die Druiden werten das als Grenzüberschreitung und gehen zum Angriff über – und das, obwohl der „Straftäter“ ja nie die Warnung bekommen hat, weil er den Dialog nie sah.

