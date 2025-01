Ein Fan wird nach ihrem Tod ein Teil von Baldur’s Gate 3 – Shadowheart ehrt sie mit besonderem Tribut

Jennifer English, die Schauspielerin von Shadowheart, und ihre Partnerin Aliona Baranova streamen seit 2023 regelmäßig ihre eigene Kampagne in Baldur’s Gate 3 auf Twitch. Ihren neuen Stream widmen sie einer Zuschauerin, die 2024 aufgrund einer Krankheit verstorben ist. Aber das ist nicht alles.

Wie wurde der Fan ein Teil von Baldur’s Gate 3? Ein Fan namens Aly war eine loyale Spielerin sowie eine Zuschauerin des ersten Tages von Jennifer und Alionas Kampagne. Im jüngsten Stream berichtet die Shadowheart-Schauspielerin, dass Aly ein großartiger Mensch mit genauso großartigem Humor gewesen sei und dass ihr Baldur’s Gate 3 sehr viel bedeutete.

Ihr Austausch sei kurz, aber unvergesslich gewesen. Durch einen Freund des Fans erfuhren sie schließlich von ihrer Krankheit sowie der Prognose. Sie beschlossen daraufhin, Aly etwas Besonderes zu widmen. Aliona erzählt, dass sich die beiden mit Senior Writer John Corcoran in Verbindung gesetzt haben, der vor allem für die Charaktere Shadowheart und Halsin verantwortlich ist.

Corcoran baute dann mit der Genehmigung von Larians CEO Swen Vincke im neusten Patch eine Kleinigkeit ein, um den verstorbenen Fan im Spiel zu verewigen.

Eine enge Bindung zur Community

Was beinhaltet der Tribut? Die Erinnerung an Aly befindet sich im dritten Akt des Spiels, im Obergeschoss des Bestattungshauses in der Nähe des Friedhofes in Baldur’s Gate.

Im Stream begeben sich Jennifer und Aliona zu dem besagten Ort und finden den Brief, der eine Art Testament von Aly ist.

Der Brief wurde von Corcoran im Stil des Spiels geschrieben, doch inhaltlich aus Alys Perspektive verfasst. Er beinhaltet, dass das Gold der Trauernden den Streunern der Straße zugutekommen soll, da Aly zu Lebzeiten auch Straßenhunde aufgenommen hatte. Außerdem wendet sich der Brief namentlich an Familienmitglieder und Freunde, von denen auch einer im Chat präsent war.

Jennifer (links) und Aliona (rechts) lesen den Brief vor. Die beiden sowie auch der Twitch-Chat werden recht emotional.

Wie ist die Reaktion? Jennifer und Aliona sowie der Twitch-Chat wurden während des Lesens ziemlich emotional, da bisher keiner von ihnen den Brief zuvor gesehen hatte. Nach eine kurzen Verschnaufpause, einem Toast auf Aly (mit einem Glas Wasser) und einer Umarmung wendet sich die Schauspielerin erneut an den Chat:

Ist dieses Spiel nicht erstaunlich, ist die Kraft dieser Community nicht erstaunlich, sind die Writer nicht erstaunlich – was für eine wunderbare Sache, die sie gemacht und hinzugefügt haben. Ich liebe euch und danke John (Corcoran) und danke Aliona, du hast es erst wirklich möglich gemacht. Auf Aly. Jennifer English, Schauspielerin von Shadowheart (via YouTube)

Welche Rolle spielt Baldur’s Gate 3 in deren Leben? Jennifer ist nicht die einzige Person, die während der Entwicklung des RPGs eine wichtige Rolle spielte. Aliona hat als Performance Director für Motion Capture ebenso an Baldur’s Gate 3 mitgewirkt. Sie berichtet auf X, dass sich die beiden am Set kennenlernten und nach anderthalb Jahren gemeinsamer Arbeit schließlich zusammengekommen sind.

Nun spielen die beiden gemeinsam auf Twitch, laden regelmäßig andere Schauspieler wie die von Lae’zel, Dame Aylin und Isobel ein, und teilen neben Gameplay auch einige Aspekte ihres Alltags. Auch andere Schauspieler des Spiels erleben ihre eigenen Abenteuer im Spiel und teilen diese auf Twitch: Ihr könnt eurem Lieblings-Schurken auf Twitch zusehen, wie er Baldur’s Gate 3 spielt: „Mich selbst zu daten, ist seltsam“