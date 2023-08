In Baldur’s Gate 3 gibt es eine coole Waffe, mit der ihr mehr Schaden macht, wenn ihr betrunken seid

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Baldur’s Gate 3: So findet ihr die Adamantschmiede, in der ihr mächtige Gegenstände schon in Akt 1 herstellen könnt

Wo gibt es die Waffe? Ihr findet die Waffe in Akt 2 in The Waning Moon. Das ist eine Taverne im Stadtzentrum in der Nähe von Moonrise Towers. Um diese zu bekommen, müsst ihr jedoch einen Trinkwettbewerb gewinnen – ein sehr lustiges und passendes Unterfangen.

Um euch zu betrinken, funktioniert jeder Alkohol, den ihr kurz vor dem Ausbrechen des Kampfes zu euch nehmt. Der Zustand hält dann zwei Züge an. Ihr könnt außerdem in der Bonusaktion eine weitere Flasche hinterher trinken.

Was ist das für eine Waffe? Bei dieser Waffe handelt es sich um einen großen Knüppel, den ihr in einem der Nebengebiete von Akt 2 finden könnt. Sie hat einen eher schwachen Grundschaden von 1d8. Allerdings punktet sie mit einer einzigartigen Eigenschaft mit dem Namen Tippler’s Rage.

