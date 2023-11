Der böseste Charakter in Baldur’s Gate 3 bekommt einen der stärksten Zauber im Spiel, aber mit einem Haken

Baldur’s Gate 3 steckt voller cooler Zauber. MeinMMO zeigt euch, wie ihr einen besonderen Zauber im Spiel bekommt, wenn ihr euch für den Pfad „Dark Urge“ entscheidet.

Baldur’s Gate 3 hat die Herzen vieler Rollenspielfans erobert, und mit dem „Dark Urge“ (Dunkler Drang) gibt es einen besonderen Zauber, den man nur bekommt, wenn man sich komplett für die dunkle Seite entscheidet.

In diesem Artikel werde ich enthüllen, wie ihr den mächtigen Zauber Wort der Macht: Tod erhalten könnt.

Beachtet bitte, dass dieser Artikel enorme Spoiler für euren Dark-Urge-Run enthält.

In dem Video erfahrt ihr, wie ihr zwei Zauber in einem Zug wirken könnt:

Um einen mächtigen Zauber zu erhalten, müsst ihr richtig böse sein

Was ist das für ein Zauber? Wort der Macht: Tod (engl.: Power Word Kill ) ist einer der ikonischsten Zauber aus dem Dungeons and Dragons -Universum. Dieser besondere Zauber der Stufe 9 zwingt jede Kreatur mit 100 Trefferpunkten oder weniger, sofort zu sterben. Die Besonderheit oder eher der Haken dabei ist, dass ihr den Zauber nur einmal pro Kampagne einsetzen könnt. Vermutlich wäre der Zauber in Baldur’s Gate 3 einfach zu stark, wenn man ihn pro langer oder kurzer Rast einsetzen könnte.

Ihr könnt diesen Zauber sogar beim Endboss benutzen, sobald dieser auf 100 Trefferpunkte oder weniger sinkt.

So erhaltet ihr den Zauber: Der Weg zu diesem außergewöhnlichen Zauber beginnt, wenn ihr mit dem Dark Urge entdeckt, dass ihr ein Bhaalspawn seid. Dafür müsst ihr Orin töten und auf die böse Seite wechseln. Nachdem ihr dann Orin in Akt 3 im Tempel von Bhaal besiegt habt, erwartet euch erstmal eine düstere Szene.

In dieser Szene werdet ihr vor die Wahl gestellt:

Werdet ihr euren Weg ändern oder euch ganz dem Dienst von Bhaal verschreiben?

Entscheidet ihr euch, Bhaal zu dienen, wird euer Dark Urge mit dem mächtigen Zauber Wort der Macht: Tod belohnt. Das Ergebnis eurer Entscheidung sorgt nicht nur dafür, dass ihr den Zauber erhaltet, sondern wirkt sich auch auf eure Story aus.

Was macht den Zauber so besonders? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr maximal Stufe 12 erreichen. Dungeons and Dragons sowie Pathfinder-Games bieten 20 Level oder mehr. Die Grenze bei Stufe 12 ist vermutlich genau richtig, denn bereits Stufe-7-Zauber können sehr stark sein.

Umso cooler ist es, dass ihr einen Zauber der Stufe 9 erhalten könnt, der normalerweise erst mit Stufe 17 verfügbar wäre. Auch, wenn dieser nur einmal verwendet werden kann und nur, wenn der Gegner 100 oder weniger Trefferpunkte hat.

Die Tatsache, dass dieser mächtige Zauber nur einmal pro Kampagne verwendet werden kann, betont seine Exklusivität und erfordert eine kluge Überlegung, wann er am effektivsten eingesetzt werden soll.

Vielleicht hegt ihr einen besonderen Groll gegenüber einem NPC – hier könnte sich der Zauber als die perfekte Antwort erweisen.

Welche Zauber sich besonders lohnen, hat MeinMMO-Dämon Cortyn zusammengefasst: Die 7 besten Zauber aus Baldur’s Gate 3, die jede Gruppe braucht