Der andere Entwickler würde dann in dem Fall sagen: „Sie entdecken immer noch neue Knöpfe in der Benutzeroberfläche, Mann, das wird noch eine Weile dauern.“

Der Nutzer „ThatsJustPeachyKeen“ gibt am 16. Oktober im Subreddit von Baldur’s Gate 3 zu, dass er eine einfache Spielmechanik erst nach 200 Spielstunden herausgefunden hat. So habe er erst jetzt entdeckt, wie er Konzentrationszauber außerhalb des Kampfes aufheben kann. Tatsächlich könnt ihr euren Charakteren jederzeit die Konzentration austreiben .

In Baldur’s Gate 3 erfolgen manche Abläufe ganz intuitiv, andere finden Spieler allerdings erst später heraus. Ein Spieler hat nach 200 Stunden in dem Rollenspiel eine einfache Spielmechanik entdeckt und sammelt jetzt nützliche Tipps auf Reddit.

