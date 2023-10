Baldur’s Gate 3: True Strike ist der schlechteste Zaubertrick – dabei klingt der Effekt mega hilfreich

Zaubertricks sind ein essenzieller Bestandteil von Baldur’s Gate 3. Mit ihnen könnt ihr Zauberslot-sparend die verschiedensten Fähigkeiten ausführen oder euch Vorteile im Kampf verschaffen. Der Skill Zielsicherer Schlag ist die Auswahl jedoch laut reddit nicht wert.

Um welchen Zaubertrick geht es? Der Zaubertrick Zielsicherer Schlag , auf Englisch True Strike , ärgert die Spieler in Baldur’s Gate 3. Der Zauber erlaubt es euch, ein Ziel in neun Metern Umkreis auszuwählen. Ihr erhaltet Einblick in dessen Verteidigung und habt so in eurem nächsten Zug gegen das Ziel bei Angriffswürfen Vorteil.

Der Zaubertrick benötigt Konzentration, um aufrechterhalten zu werden. Zudem benötigt er die volle Aktion eurer aktuellen Runde mit dem ausführenden Charakter. Mehr zu Konzentrationszaubern, lest ihr hier.

Was sind Zaubertricks? Zaubertricks, im englischen Original Cantrips , sind kleine Zauber, die keinen Zauberslot benötigen. Sie können so oft gewirkt werden, wie ihr möchtet, da sie eurem Charakter in Fleisch und Blut übergegangen sind . Diese Skills sind so einfach wie etwa Atmen. Im Kampf können sie dazu eingesetzt werden, um die Zauberlots eures Magiers oder Zauberers zu schonen. Außerhalb können sie nützliche Effekte haben, wie Göttliche Führung: Damit könnt ihr einen zusätzlichen W4 auf alle eure Skill-Checks packen.

Bei einem Angriffswurf im Vorteil zu sein, ist absolut erstrebenswert. Es erhöht eure Trefferchance und damit die Geschwindigkeit, in der ihr eure Gegner in die Knie zwingt. Allerdings hat die Community valide Punkte, aufgrund derer ihr Zielsicherer Schlag nicht nutzen solltet.

True Strike ist wirklich der schlechteste Zaubertrick in Baldur’s Gate 3 – aber auch in D&D

Warum hat die Community ein Problem mit Zielsicherer Schlag ? Im Kampf ist es erstrebenswert, möglichst viele Angriffe pro Runde auszuführen und so den Schaden am Gegner zu maximieren. Eine Aktion, die bei manchen Klassen mehrere Angriffe sein können, für einen Vorteil in der erst folgenden Runde zu verbrauchen, ergibt allerdings keinen inn – schreibt reddit-User ScooterBrigade.

In der folgenden Diskussion erklären über 600 Kommentatoren, dass dies genau die Funktion des Zaubertricks sei – und das bereits in der Vorlage Dungeons & Dragons fünfte Edition:

thepersona5fucker: Nein, du hast genau Recht. Soweit ich weiß, ist Zielsicherer Schlag einer der bekanntesten und schrecklichsten Zauber in ganz D&D. Ich wäre nicht überrascht, wenn er in diesem Spiel nur als Scherz vorkommt.

Zielsicherer Schlag Louismash99: Ich hatte mal einen Spieler, der einen Zauber nur benutzt hat, nachdem er eine Runde mit Zielsicherer Schlag verschwendet hatte. Und dann sowieso die meiste Zeit verfehlt hat

Zielsicherer Schlag Trickytickler: Es ist genauso nutzlos, sinnlos und eine Falle in BG3 wie im Tabletop. Legen Sie es einfach beiseite und machen Sie weiter.

Wie kann Zielsicherer Schlag doch hilfreich sein? Die meisten reddit-User sind sich einig, dass der Zaubertrick eine absolute Zeit- und Aktionsverschwendung ist. Einige schreiben aber auch, dass man den Cantrip direkt vor der ersten Runde eines Kampfes wirken und so mehr Schaden zu Beginn machen könnte.

Wieder andere weisen auf den Speer Watcher’s Guide , zu Deutsch Wächterführer , hin. Ein Angriff der das Ziel verfehlen würde, bekommt automatisch Zielsicherer Schlag und somit einen zweiten Angriffsversuch. Der Dolch Blutdurst hat eine ähnliche Funktion.

Der Dolch “Blutdurst” kann dem Gegner Orin abgenommen werden.

Wie könnt ihr euch ohne den Zaubertrick einen Vorteil bei Angriffen verschaffen? Tatsächlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Vorteil bei Angriffen zu erhalten. Zielsicherer Schlag ist nur der verschwenderischte .

Vorteil bei Angriffen bedeutet, dass bei einem Angriff von euch zwei W20 geworfen werden, statt nur einer. Für Vorteil wird die höchste gewürfelte Zahl verwendet. So habt ihr die doppelte Chance, mit eurem Angriff zu treffen, also durch die Rüstungsklasse eurer Gegner zu kommen.

Hier sind die in Baldur’s Gate 3 gegebenen Möglichkeiten für Vorteil bei Angriffen:

Angriffe auf Gegner, die euch nicht sehen können – ihr könnt dafür versteckt sein oder euer Gegner blind

Nahkampfangriffe auf liegende Gegner

Angriffe auf paralysierte Gegner

Angriffe gegen Gegner, die tiefer stehen als euer angreifender Charakter

Angriffe gegen Gegner, die euch den Rücken zugedreht haben

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Zielsicherer Schlag einem eurer Charaktere gegeben? Oder versteckt ihr euch lieber, bevor ihr zu den Waffen greift? Wir freuen uns auf eure Kommentare!

