Ein groteskes Item in Baldur’s Gate 3 ist besser als jeder Heiltrank, aber ihr braucht einen starken Magen

Baldur’s Gate 3 steckt voller Geheimnisse und Details. Einige davon erfahrt ihr nur, wenn ihr euch der dunklen Seite des Spiels verschreibt und aushaltet, dass es da … übel zugehen kann. Es kann sich aber durchaus lohnen, einmal nicht zu den Guten zu gehören.

Spoiler-Warnung: Hier geht es um das Dunkle Verlangen und einige der besonderen Interaktionen, die der Origin mit der Welt von Baldur’s Gate 3 hat.

Was ist das für ein Item?

Im Goblinlager in Akt 1 findet ihr verschiedene Körperteile von Zwergen, die fachmännisch geröstet wurden.

Für die meisten Charaktere sind diese Fleischstücke nutzlos und zählen zum „Junk“ – nicht so jedoch für das Dunkle Verlangen.

Spielt ihr als Dark Urge, könnt ihr das Zwergenfleisch verputzen und das hat etliche Vorteile, die ein normaler Heiltrank nicht bietet.

Darum ist der geröstete Zwerg so stark: Für jedes Körperteil erhaltet ihr 4w4 Heilung, also zwischen 4 und 16 Lebenspunkte. Das entspricht grob einem Trank der größeren Heilung (der liefert 4w4+4). Einen Trank zu schlucken kostet jedoch eine Bonus-Aktion. Zwergenfleisch zu essen ist eine freie Aktion, die es regeltechnisch in D&D eigentlich gar nicht gibt.

Praktisch bedeutet das: Ihr könnt so viel gerösteten Zwerg pro Runde futtern, wie ihr wollt und danach trotzdem noch agieren – ähnlich wie mit den dutzenden Käserädern in Skyrim und The Witcher. Weiterer Bonus: Ihr erhaltet eine Inspiration beim ersten Zwergen-Snack.

Das macht das Zwergenfleisch enorm wertvoll, weil ihr euch heilt, ohne dafür auf Aktionen verzichten zu müssen, die ihr für Angriffe oder Zauber nutzen könnt. Nachteil: Heiltränke könnt ihr werfen und damit mehrere Leute heilen, das klappt mit dem Fleisch nicht.

Spielt ihr nicht das dunkle Verlangen oder wollt nicht unbedingt Zwerge futtern, könnt ihr auch Himbeeren essen. Die haben den gleichen Effekt, heilen allerdings weniger. Himbeeren könnt ihr jedoch leicht übersehen, weil sie zu den Lagervorräten zählen.

Das Dunkle Verlangen hat etliche große Vorteile in Baldur’s Gate 3

Ein weiterer Vorteil von Zwergenfleisch und jedem anderen Heilungs-Item ist, dass ihr damit noch leichter auf einen Heiler in der Gruppe verzichten könnt. Veteranen wissen, dass sich Heilung in Baldur’s Gate 3 schlicht nicht lohnt, mehr Schaden ist meist nützlicher.

Spielt ihr das Dunkel Verlangen, habt ihr übrigens noch einige weitere Vorteile, die andere Origins oder Tav nicht bekommen, darunter:

einen der stärksten Zauber im Spiel

einen besonderen Umhang, für den ihr jedoch einen beliebten NPC hintergehen müsst

etliche einzigartige Interaktionen, etwa mit Orin, dem Ältestengehirn und eurem persönlichen Butler, der euch ab und zu besucht

Ihr müsst für das Zwergenfleisch und viele der Interaktionen übrigens nicht per se böse sein. Ein „Resist Durge“-Durchgang baut darauf auf, dass ihr eure Herkunft leugnet und dem Drang widersteht, alles und jeden zu ermorden. Dafür erhaltet ihr ebenfalls ein besonderes Ende. In unserer Übersicht findet ihr alle wichtigen Details zum Origin: Was ist das Dunkle Verlangen in Baldur’s Gate 3 und warum sollte ich es spielen?